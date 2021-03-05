Google анонсировала поддержку веб-приложений в Flutter 2

5 марта 2021 г., 13:35

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Google представила крупное обновление открытого фреймворка Flutter, используемого для создания приложений, которые могут нативно работать на нескольких вычислительных платформах без изменения кодовой основы.

Обновление продолжает эволюцию Flutter из простого конструктора пользовательского интерфейса в универсальный инструментарий разработки ПО: отныне Flutter можно использовать для создания полнофункциональных веб-приложений.

Релиз, получивший название Flutter 2, поддерживает такие веб-инновации, как расширенные платформенные API, которые позволяют создавать сложные приложения с аппаратным ускорением 2D- и 3D-графики и гибким экранным интерфейсом.

Оптимизируя работу приложений в браузере, команда Flutter добавила новый движок рендеринга на базе CanvasKit, автозаполнение текста, контроль адресной строки и маршрутизации, горячие клавиши и специальные возможности систем Windows, macOS и ChromeOS. Также в Flutter 2 вошли бета-релиз Google Mobile Ads для создания различных форматов рекламы в приложениях Flutter, и Flutter Fix — для адаптации существующего кода к новой версии Flutter API.

Перенос приложений в Веб стал возможен также благодаря оптимизированному для клиента языку программирования Dart, на котором написан Flutter. Этот созданный Google язык обновлен до версии 2.12, чтобы соответствовать новому выпуску. Он кроме того используется для написания приложений на Flutter и может перекомпилировать свой код в JavaScript, основной язык программирования для Интернета.

Google утверждает, что в Google Play уже имеется более 150 тыс. программ, созданных с помощью Flutter. Благодаря автоматическому бесплатному обновлению до Flutter 2 теперь все они готовы к работе как с настольными ПК, так и с Интернетом.

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