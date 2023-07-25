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Урядові міністерства Норвегії зазнали кібератаки

25 июля 2023 г., 9:35
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Дванадцять норвезьких міністерств зазнали кібератаки, повідомив уряд Норвегії в понеділок, про що пише Reuters.
 
«Ми виявили слабке місце в платформі одного з наших постачальників. Ця слабкість зараз закрита», - заявив на прес-конференції Ерік Хоуп (Erik Hope), голова урядового агентства, відповідального за надання послуг міністерствам.
 
За словами Хоупа, атака була виявлена через «незвичний» трафік на платформі постачальника. Вона була виявлена 12 липня і розслідується поліцією.
 
Подробиці про атаку не надано. «Ще занадто рано говорити про те, хто стоїть за цим і які наслідки», - сказав Ерік Хоуп.
 
Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі після скорочення російських газових потоків і найбільшим експортером нафти в Західній Європі.
 
Офіс прем’єр-міністра Норвегії, а також міністерства закордонних справ, оборони та юстиції не постраждали, оскільки вони використовують іншу ІТ-платформу, сказав Хоуп.
 
Державний сектор Норвегії й раніше зазнавав кібератак, в тому числі в червні 2022 року, коли відбулась так звана розподілена атака на відмову в обслуговуванні (DDoS), в якій звинуватили «злочинне проросійське угруповання».
 
Слід зазначити, член НАТО Норвегія межує з Росією в Арктиці та підтримує Україну зброєю, гуманітарною допомогою та грошима.
 
Кількість кібератак потроїлася між 2019 і 2021 роками, повідомило агентство кібербезпеки країни у своєму останньому звіті про оцінку ризиків у лютому, причому кількість серйозних інцидентів у 2022 році буде на тому ж рівні, що і у 2021 році.

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