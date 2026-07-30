Автомобільний сектор та напрям AI компенсують падіння на 20% продажів мобільних чипів Qualcomm

30 июля 2026 г., 13:35

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Компанія Qualcomm презентувала фінансові результати за третій квартал 2026 фінансового року, що завершився 28 червня.

Виторг компанії зріс до 9,95 млрд дол. проти передбачуваних аналітиками 9,67 млрд дол., однак скоригований прибуток на акцію склав 2,21 дол., дещо не досягши прогнозу у 2,23 дол.

Чистий прибуток за звітний період впав на 25% у річному обчисленні — до 2 млрд дол. На тлі стриманого прогнозу щодо прибутку на поточний квартал та тиску на маржу акції компанії знизилися на позабіржових торгах.

За квартал Qualcomm повернула акціонерам 2,3 млрд дол., спрямувавши 973 млн дол. на виплату дивідендів (0,92 дол. на акцію) та 1,4 млрд дол. на викуп 8 млн власних акцій.

Продажі чипів для смартфонів залишаються найбільшим напрямом бізнесу, проте виторг підрозділу впав на 20% і склав 5,1 млрд дол. Виконавчий директор Крістіано Амон (Cristiano Amon) пояснив це падінням попиту на бюджетні та середньоцінові моделі через зростання вартості пам'яті, що змушує споживачів обирати дешевші або торішні пристрої. Для захисту маржинальності Qualcomm запроваджує глобальне підвищення цін на всю лінійку своїх мікросхем із 1 вересня. Водночас ліцензійний підрозділ QTL приніс 1,28 млрд дол. виторгу, перевищивши очікування ринку.

Натомість світлою плямою в звіті став автомобільний сектор, де виторг сягнув 1,59 млрд дол. У межах розширення напряму Qualcomm оголосила про укладення контракту з автоконцерном BMW на постачання чипів для цифрових кабін.

Виторг у сегменті інтернет-речей, який включає рішення для промисловості та розумних окулярів, зріс на 9% до 1,83 млрд дол. Крім того, компанія завершила угоду з купівлі розробника ПЗ для AI-програмування Modular і готується до презентації власної платформи наприкінці літа, розраховуючи отримати 5 млрд дол. виторгу від серверних AI-рішень вже наступного року.

У поточному кварталі Qualcomm очікує виторг у діапазоні від 9,7 млрд дол. до 10,5 млрд дол. та скоригований прибуток на рівні 2,05–2,25 дол. на акцію. Стратегічний орієнтир компанії передбачає збільшення частки доходів поза ринком смартфонів до 60% вже наступного року, а до 2029 фінансового року цей напрям має досягти 40 млрд дол. виторгу. «Собівартість зросла, тому ціни також будуть зростати. Це тимчасове явище, яке ми вирішуємо підвищенням цін», - підкреслив Крістіано Амон.

Поточні результати Qualcomm демонструють болісний процес трансформації бізнес-моделі на тлі кризи в мобільному секторі. Просідання продажів смартфонами на 20% підтверджує, що ринок мобільних пристроїв вичерпав ресурси для швидкого зростання, а стрибок цін на комплектуючі та пам'ять прямо вдарив по купівельній спроможності споживачів. У цих умовах вимушене підвищення цін на чипи з 1 вересня є ризикованим, але необхідним кроком для утримання маржинальності.

Успіх експансії в автомобільну галузь та серверні системи для AI свідчить про правильність обраного курсу на диверсифікацію. Купівля розробника Modular та контракт із BMW показують, що Qualcomm успішно перетворюється з постачальника мобільних процесорів на універсального гравця напівпровідникового ринку. Проте головним іспитом для компанії у найближчі квартали стане здатність зберегти частку ринку в преміальному сегменті Android-смартфонів після вересневого підвищення цін.

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