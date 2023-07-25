«Повернись живим» передав Силам оборони розвідувальний авіаційний комплекс «Сич»

25 июля 2023 г., 8:25

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» придбав за 1 млн 950 тис. грн, зібраних завдяки пожертвам небайдужих громадян і організацій, та передав «Головному управлінню розвідки» «Міністерства оборони України» розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Сич».

Цей комплекс «Сич» розроблено в Україні. Він може пробитися у глибокий тил окупантів, здолавши відстань до 200 км. Провести детальну розвідку, якісно відзняти ворожі об’єкти, зокрема і на території росії, і передати координати цілей для далекобійних українських засобів. Комплекс містить два розвідувальні БпЛА, катапульту для їх запуску та мобільний пункт управління.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys