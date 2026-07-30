Samsung та Broadcom розширюють співпрацю у випуску чипів 2 нм на 200 млрд дол. до 2030 р.

30 июля 2026 г., 15:35

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Південнокорейська корпорація Samsung Electronics та американський розробник чипів Broadcom підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU) щодо масштабного розширення стратегічної співпраці у сфері виробництва пам'яті та контрактного випуску напівпровідників.





Сумарний обсяг співробітництва між компаніями у період до 2030 року оцінюється у понад 200 млрд дол.





Офіційне оголошення відбулося під час саміту AI Summit у Сан-Франциско за участі керівника контрактного напряму Samsung Electronics Джинмана Хана (Jinman Han), виконавчого директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan), а також представників уряду Південної Кореї. Угода охоплює постачання передових рішень пам'яті та використання потужностей Samsung для випуску продукції Broadcom.





У напрямі пам'яті компанії узгодили стратегічні постачання мікросхем із високою пропускною здатністю (HBM), які інтегруватимуться в прискорювачі AI наступного покоління від Broadcom. У сегменті контрактного виробництва співпраця зосередиться на використанні техпроцесів Samsung рівня 2 нанометри (нм) і тонше, зокрема для випуску рішень бездротового широкосмугового зв'язку (WBC).





Партнерство також передбачає використання передових технологій компонування мікросхем (2,3D та 2,5D integration) на базі 2 нм техпроцесу Samsung. Це дозволить підвищити продуктивність та енергоефективність мережевих чипів та обчислювальних платформ для AI.





Виконавчий директор підрозділу Device Solutions компанії Samsung Electronics Йон Хюн Джун (Young Hyun Jun) зауважив, що AI створює безпрецедентний попит на комплексну інтеграцію пам'яті, логіки та пакування чипів.





Масштабна угода між Samsung Electronics та Broadcom свідчить про посилення консолідації світового напівпровідникового сектору навколо виробничих ланцюжків для AI. Для Samsung, яка має унікальне поєднання власних фабрик пам'яті, контрактного випуску чипів та підрозділу пакування (упаковки), це шанс компенсувати відставання від TSMC у сфері передових літографічних процесів та закріпити за собою великого замовника на 2 нм техпроцес.





Для Broadcom, яка є одним із провідних розробників мережевих чипів та замовних прискорювачів AI (ASIC) для таких гігантів, як Google та Meta, альянс із Samsung є способом диверсифікувати виробничі ризики. Отримання зафіксованих обсягів пам'яті HBM та доступ до контракту Samsung дозволяють Broadcom уникнути залежності від TSMC та перевантажених потужностей інших постачальників на тлі триваючого суперциклу на ринку AI.

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