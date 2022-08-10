 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Уряд ухвалив постанову, яка спростить автоматизацію держпослуг

10 августа 2022 г., 14:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомляє, що уряд ухвалив постанову, яка затвердила порядок надання послуг в автоматичному режимі. Потенційно це дозволить вдвічі швидше впроваджувати держпослуги без участі чиновника, мінімізувати вплив людського фактора та відповідно корупцію.

«Ми вже маємо успішні кейси автоматизованих послуг. Наприклад, з травня 2021 року працює автореєстрація ФОП. За рік понад 185 тисяч українців зареєстрували ФОП автоматично, за кілька хвилин у "Дії". І таким чином зараз реєструється 91% ФОПів в Україні. Рівень задоволеності послугою – 97%, – каже Михайло Федоров. – На автоматизацію ФОП ми витратили 4 місяці. Ухвалення постанови зекономить 2 місяці на розробку, погодження та прийняття».

На черзі – реєстрація ТОВ для фізосіб, що наразі проходить тестування. Далі планується автоматизувати зміну виду діяльності та закриття ФОП на порталі «Дія».

Уряд ухвалив постанову, яка спростить автоматизацію держпослуг

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  