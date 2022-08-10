Уряд ухвалив постанову, яка спростить автоматизацію держпослуг

10 августа 2022 г., 14:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомляє, що уряд ухвалив постанову, яка затвердила порядок надання послуг в автоматичному режимі. Потенційно це дозволить вдвічі швидше впроваджувати держпослуги без участі чиновника, мінімізувати вплив людського фактора та відповідно корупцію.

«Ми вже маємо успішні кейси автоматизованих послуг. Наприклад, з травня 2021 року працює автореєстрація ФОП. За рік понад 185 тисяч українців зареєстрували ФОП автоматично, за кілька хвилин у "Дії". І таким чином зараз реєструється 91% ФОПів в Україні. Рівень задоволеності послугою – 97%, – каже Михайло Федоров. – На автоматизацію ФОП ми витратили 4 місяці. Ухвалення постанови зекономить 2 місяці на розробку, погодження та прийняття».

На черзі – реєстрація ТОВ для фізосіб, що наразі проходить тестування. Далі планується автоматизувати зміну виду діяльності та закриття ФОП на порталі «Дія».

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