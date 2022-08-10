Softprom отримав статус Migration Acceleration Program партнера AWS

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Компанія Softprom, Advanced Consulting Partner в мережі Amazon Web Services (AWS), повідомляє про отримання статусу МАР партнера AWS, що є високою оцінкою компетенцій спеціалістів компанії у впровадженні та налаштуванні сервісів AWS.
Статус MAP надається партнерам AWS, які мають відповідний кваліфікований персонал, впровадили методологію міграції, запропоновану AWS, виконали ряд проєктів з міграції інфраструктури у хмару для компаній рівня Enterprise.
Таким чином, статус MAP свідчить, що Softprom може виконувати комплексні проєкти з міграції та модернізації інфраструктури для корпоративного сектору за допомогою хмарної платформи Amazon Web Services, маючи при цьому спеціальні умови від постачальника.
Статус MAP дозволяє надавати користувачам наступні послуги з трансформації IT-інфраструктури:
- Детальний аудит інфраструктури замовника;
- Розробка стратегії та плану міграції/ модернізації інфраструктури;
- Допомога клієнту у процесі міграції/ модернізації;
- Безплатний тестовий період;
- Застосування методик AWS для зменшення витрат на інфраструктуру;
- Навчання співробітників замовника.
Переваги, які отримують замовники AWS, співпрацюючи з партнером з МАР акредитацією:
- Розробка і втілення рішень по створенню відмовостійкої інфраструктури індивідуально під завдання замовника (як результат – значне зменшення аварійних інцидентів в роботі інфраструктури);
- Збільшення продуктивності ІТ-персоналу замовників через автоматизацію інфраструктури сервісами AWS;
- Скорочення часу на розгортання нових сервісів і рішень компанії;
- Зменшення витрат на інфраструктуру замовника.
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