Softprom отримав статус Migration Acceleration Program партнера AWS

10 августа 2022 г., 15:25

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Компанія Softprom, Advanced Consulting Partner в мережі Amazon Web Services (AWS), повідомляє про отримання статусу МАР партнера AWS, що є високою оцінкою компетенцій спеціалістів компанії у впровадженні та налаштуванні сервісів AWS.

Статус MAP надається партнерам AWS, які мають відповідний кваліфікований персонал, впровадили методологію міграції, запропоновану AWS, виконали ряд проєктів з міграції інфраструктури у хмару для компаній рівня Enterprise.

Таким чином, статус MAP свідчить, що Softprom може виконувати комплексні проєкти з міграції та модернізації інфраструктури для корпоративного сектору за допомогою хмарної платформи Amazon Web Services, маючи при цьому спеціальні умови від постачальника.

Статус MAP дозволяє надавати користувачам наступні послуги з трансформації IT-інфраструктури:

Детальний аудит інфраструктури замовника;

Розробка стратегії та плану міграції/ модернізації інфраструктури;

Допомога клієнту у процесі міграції/ модернізації;

Безплатний тестовий період;

Застосування методик AWS для зменшення витрат на інфраструктуру;

Навчання співробітників замовника.

Переваги, які отримують замовники AWS, співпрацюючи з партнером з МАР акредитацією:

Розробка і втілення рішень по створенню відмовостійкої інфраструктури індивідуально під завдання замовника (як результат – значне зменшення аварійних інцидентів в роботі інфраструктури);

Збільшення продуктивності ІТ-персоналу замовників через автоматизацію інфраструктури сервісами AWS;

Скорочення часу на розгортання нових сервісів і рішень компанії;

Зменшення витрат на інфраструктуру замовника.

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