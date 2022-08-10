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Softprom отримав статус Migration Acceleration Program партнера AWS

10 августа 2022 г., 15:25
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Компанія Softprom, Advanced Consulting Partner в мережі Amazon Web Services (AWS), повідомляє про отримання статусу МАР партнера AWS, що є високою оцінкою компетенцій спеціалістів компанії у впровадженні та налаштуванні сервісів AWS.

Статус MAP надається партнерам AWS, які мають відповідний кваліфікований персонал, впровадили методологію міграції, запропоновану AWS, виконали ряд проєктів з міграції інфраструктури у хмару для компаній рівня Enterprise.

Таким чином, статус MAP свідчить, що Softprom може виконувати комплексні проєкти з міграції та модернізації інфраструктури для корпоративного сектору за допомогою хмарної платформи Amazon Web Services, маючи при цьому спеціальні умови від постачальника.

Статус MAP дозволяє надавати користувачам наступні послуги з трансформації IT-інфраструктури:

  • Детальний аудит інфраструктури замовника;
  • Розробка стратегії та плану міграції/ модернізації інфраструктури;
  • Допомога клієнту у процесі міграції/ модернізації;
  • Безплатний тестовий період;
  • Застосування методик AWS для зменшення витрат на інфраструктуру;
  • Навчання співробітників замовника.

Переваги, які отримують замовники AWS, співпрацюючи з партнером з МАР акредитацією:

  • Розробка і втілення рішень по створенню відмовостійкої інфраструктури індивідуально під завдання замовника (як результат – значне зменшення аварійних інцидентів в роботі інфраструктури);
  • Збільшення продуктивності ІТ-персоналу замовників через автоматизацію інфраструктури сервісами AWS;
  • Скорочення часу на розгортання нових сервісів і рішень компанії;
  • Зменшення витрат на інфраструктуру замовника.

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