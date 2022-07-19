«Мінцифра» автоматизує та пришвидшує реєстрацію ТОВ для фізичних осіб

19 июля 2022 г., 14:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомляє про початок тестування нової послуги «без чиновників» – автоматичної реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР. Охочі взяти участь у бета-тестуванні нової послуги можуть долучитися за посиланням.

Нова послуга реалізується «Міністерством цифрової трансформації» спільно з «Міністерством юстиції» за підтримки програми EGAP «Фонду Східна Європа», що фінансується урядом Швейцарії.

Федоров вважає, що всі державні послуги мають бути простими, швидкими та людяними. За його даними, минулого року завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 років часу. Адже раніше на заповнення однієї заявки витрачали в середньому 21 хвилину.

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