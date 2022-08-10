Дохід Arm за квартал зріс на 6% до 719 млн дол., відгружено 7,4 мільярда чипів на платформі компанії

10 августа 2022 г., 13:35

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Компанія Arm опублікувала рекордні доходи за підсумками І кв. свого 2022 фінансового року.



Ці видатні показники стали своєчасним поштовхом, оскільки і його команди готуються до багатомільярдної виплати від IPO в Нью-Йорку в 2023 році та розгортають технологічний пакет, що охоплює весь сегмент комп’ютерів.



Загальний дохід Arm за квартал склав 719 млн дол., що на 6% більше, ніж за той же період торік.



Компанія також досягла рекордного квартального доходу від роялті у 453 млн дол., що на 22% більше, ніж минулого року. Це перший випадок, коли квартальний дохід по роялті перевищив 400 млн дол.



Arm каже, що її стратегія диверсифікації на ринки, окрім мобільних, такі як автомобільна та інфраструктура, окупається завдяки швидкому зростанню на всіх нових цільових ринках.



Повідомляється, що у першому кварталі було досягнуто рекордної кількості поставок, партнери відвантажити 7,4 мільярда чипів на базі Arm, що на 7% відсотків більше у порівнянні з минулим роком.



Наразі Arm за чотири чверті відвантажив понад 7 мільярдів мікросхем на базі Arm.



Скоригована EBITDA склала 414 млн дол., що на 31% більше, ніж торік, і становить 58% рентабельності.



«Arm продовжує підтримувати екосистему завдяки лідерству в обчислювальній продуктивності та ефективності за допомогою трансформованої стратегії», - заявив генеральний директор Рене Хаас (Rene Haas). - «Разом ми задовольняємо великій попит на обчислення та визначаємо майбутнє обчислювальної техніки, яке стане рушієм наступних великих технологічних революцій з допомогою рішень Arm».

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