Уряд звільнює від сплати ПДВ та ввізного мита електрогенератори, акумулятори тощо

9 ноября 2022 г., 17:53

Виступаючи на засіданні уряду, Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, повідомив, що «Кабінет міністрів» своєю постановою звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження цього опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

Це важливо, аби мати можливість прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію в умовах повномасштабної війни та цілеспрямованого знищення російськими окупантами українських систем генерації й розподілу електроенергії.

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