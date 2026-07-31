Доходи цифрового бізнесу Київстару у I півріччі зросли на 83%

31 июля 2026 г., 15:35

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Київстар опублікував фінансові результати за другий квартал і перше півріччя 2026 року та вдруге цього року підвищив прогноз. Компанія очікує, що за підсумками року виручка зросте на 14-16% у доларовому еквіваленті, а EBITDA – на 9-12%.

У другому кварталі загальний дохід Київстару зріс на 27% й сягнув 14,9 млрд грн. EBITDA збільшилася на 21,1% – до 8,3 млрд грн, а її маржа становила 55,4%.

Найшвидше зростання забезпечив цифровий бізнес. Його виручка збільшилася на 94,7% – до 3,3 млрд грн, а частка в загальному доході групи досягла 21,7% проти менш як 15% роком раніше.

Найбільшим цифровим активом залишається Uklon. За квартал сервіс отримав 1,4 млрд грн доходу, що на 50,8% більше, ніж рік тому, а EBITDA зросла на 35,5%. За три місяці користувачі здійснили 43 млн поїздок і 1,4 млн замовлень доставки.

Внесок у результати також забезпечив маркетплейс ліків Tabletki, який консолідується у звітності з лютого 2026 року. За квартал через платформу оформили 44,9 млн замовлень на суму 16,6 млрд грн, а її дохід становив 344 млн грн.

Виручка Kyivstar TV зросла більш ніж уп'ятеро – до 614 млн грн, а кількість користувачів збільшилася до 3,6 млн. Медична платформа Helsi продовжила нарощувати платну аудиторію: число користувачів платних сервісів перевищило 109 тис. проти 57 тис. наприкінці минулого року.

Основний телеком-бізнес залишається драйвером фінансових результатів. Доходи від телеком-послуг та інфраструктури зросли на 15,8% – до 11,7 млрд грн, а середній дохід від одного мобільного абонента (ARPU) підвищився до 172,7 грн. Майже 40% активної абонентської бази вже користуються кількома сервісами компанії, а доходи від multiplay-напряму зросли на 56,9% і досягли 6,2 млрд грн.

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