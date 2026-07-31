Kioxia розпочала постачання зразків 3D NAND-пам'яті BiCS FLASH 9-го покоління об'ємом 1 Тб

31 июля 2026 г., 17:35

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Корпорація Kioxia оголосила про початок постачання тестових зразків чипів пам'яті Triple-Level Cell (TLC) об'ємом 1 Тб, виготовлених за технологією 3D flash-пам'яті BiCS FLASH 9-го покоління.



Нові мікросхеми розроблені для використання у пристроях зі штучним інтелектом - зокрема в AI PC та смартфонах малого та середнього обсягу пам’яті, які вимагають високої швидкості роботи.



Kioxia продовжує реалізовувати власну двовісну стратегію, в основі якої лежать технології CMOS directly Bonded to Array (CBA) та On-Pitch Select Gate Drain (OPS). 9-те покоління забезпечує високу продуктивність за відносно низьких інвестиційних витрат на виробництво. Тоді як 10-те покоління орієнтоване на максимальну місткість та граничні швидкості завдяки глибокому багатошаровому стекінгу.



Нові чипи BiCS FLASH 9-го покоління об'ємом 1 Тб виготовлені за 230-шаровим техпроцесом (розробленим на основі 8-го покоління BiCS FLASH із залученням передових CMOS-технологій). Вони забезпечують швидкість інтерфейсу NAND на рівні 4,8 Гбіт/с, що на 33% перевищує показники 8-го покоління та відповідає швидкісним параметрам 10-го покоління.



У Kioxia зазначають, що дотримуються своєї місії «розширювати можливості світу за допомогою пам'яті» (uplifting the world with 'memory'), продовжуючи впроваджувати інновації та зміцнювати глобальні партнерства для забезпечення інфраструктури штучного інтелекту сучасними накопичувачами.

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