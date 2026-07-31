Schneider Electric та AMD представили перший еталонний дизайн Helios для прискорення розгортання AI Factory

31 июля 2026 г., 14:40

0

Tweet

Schneider Electric та AMD оголосили про спільно розроблений і підтверджений еталонний дизайн для стоєчного рішення AMD Helios, який пропонує масштабовану архітектуру для швидшого розгортання високощільних AI-середовищ.





Зазначається, що цей еталонний дизайн став першим результатом співпраці Schneider Electric і AMD та підтверджує спільне прагнення компаній спростити розгортання AI Factory.





Нагадаємо, що платформа Helios працює на базі графічних процесорів AMD Instinct MI455X, процесорів AMD EPYC 6-го покоління, мережевих адаптерів AMD Pensando Vulcano NIC і відкритої програмної екосистеми ROCm. Рішення створено для забезпечення проривної продуктивності у сфері штучного інтелекту завдяки вдосконаленим обчислювальним можливостям, високій пропускній здатності міжз'єднань, збільшеному обсягу пам'яті та інтеграції на рівні системи. Це дає змогу клієнтам швидше виконувати масштабніші й складніші AI-навантаження, одночасно оптимізуючи енергоспоживання та ефективність, зазначають у AMD.





Підкреслюється, що оскільки AI-навантаження висувають до інфраструктури дата-центрів безпрецедентні вимоги, еталонні дизайни надають архітекторам і операторам дата-центрів протестовані та масштабовані рішення, здатні витримувати нові рівні щільності потужності, вимоги до охолодження та експлуатаційної складності. Завдяки моделюванню роботи фізичної інфраструктури дата-центрів ці попередньо перевірені архітектурні рішення скорочують етап проєктування, визначаючи оптимальну організацію систем електроживлення, охолодження та ІТ-інфраструктури для створення надійного, масштабованого й готового до AI дата-центру. Еталонний дизайн AMD Helios охоплює чотири технічні напрями: електроживлення об'єкта, охолодження об'єкта, ІТ-простір і програмне забезпечення для управління життєвим циклом.





«Сьогодні організаціям потрібні комплексні еталонні дизайни, готові до роботи зі штучним інтелектом, які дають змогу швидше переходити від етапу планування до розгортання з меншими ризиками, - зазначив Маніш Кумар, виконавчий віцепрезидент підрозділу Secure Power & Data Centers компанії Schneider Electric. - У співпраці з AMD ми створили інженерно підтверджений еталонний дизайн, який поєднує передові AI-обчислювальні платформи, енергетичні технології та практичні рішення для дата-центрів, допомагаючи клієнтам із більшою впевненістю, ефективністю та швидкістю розгортати масштабовані високощільні AI-середовища».





«Інфраструктура для штучного інтелекту стрімко еволюціонує до повноцінних AI Factory, а це вимагає, щоб обчислення, мережі, електроживлення та охолодження проєктувалися як єдина система з самого початку, - сказав Форрест Норрод, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер бізнес-групи Data Center Solutions компанії AMD. «AMD Helios - це відкрита стоєчна архітектура, створена для забезпечення продуктивності, ефективності та гнучкості, необхідних для AI-навантажень нового покоління. Спільно зі Schneider Electric ми розробили підтверджений еталонний дизайн, який надає клієнтам практичну основу для прискорення розгортання високощільної AI-інфраструктури, зменшення ризиків інтеграції та впевненішого й ефективнішого масштабування».





Також зазначається, що нова співпраця об'єднує інновації AI-платформи AMD та експертизу Schneider Electric у сфері електроживлення, охолодження й цифрової інфраструктури, створюючи більш інтегрований підхід до розгортання як нових AI Factory, так і високощільних модернізованих інфраструктур.





Еталонний дизайн підтримує:





• Модульні багатокластерні середовища з AI-кластерами ІТ-потужністю до 10,4 МВт для нових (greenfield) проєктів.

• Високощільні AI-навантаження до 246 кВт на одну стійку.

• Передове рідинне охолодження на базі CDU-рішень Motivair by Schneider Electric і гібридних повітряно-рідинних систем, здатних відводити до 84% тепла.

• Підхід Digital First до побудови інфраструктури, який включає:

• перевірку електротехнічних і теплових рішень за допомогою інструментів моделювання ETAP та EcoStruxure™ IT Design CFD, що забезпечують моніторинг і аналітику в режимі реального часу, прогнозне технічне обслуговування на основі AI та оптимізацію роботи систем електроживлення, охолодження й ІТ-інфраструктури;

• інтегровані можливості Electrical Digital Twin для моделювання, аналізу та управління ефективністю інфраструктури;

• підтримку з боку AVEVA Unified Operations Center для моніторингу в режимі реального часу та повної операційної видимості.

• Розгортання інфраструктури електроживлення та охолодження відповідно до вимог платформи AMD Helios, що знижує складність інтеграції та ризики впровадження.

• Вищу енергоефективність із можливістю досягнення показника PUE на рівні приблизно 1,12 за повного навантаження.





Еталонний дизайн уже пройшов валідацію відповідно до стандартів ANSI для впровадження у США. У майбутньому планується розширити цю архітектуру, щоб забезпечити підтримку стандартів IEC для реалізації проєктів у всьому світі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI