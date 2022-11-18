SAP Build - новий продукт для прискорення трансформації бізнесу

18 ноября 2022 г., 13:17

0

Tweet

Під час конференції SAP TechEd компанія SAP оголосила про запуск нового продукту для прискорення трансформації бізнесу шляхом використання досвіду бізнес-користувачів.



Як вважає компанія, переваги SAP Business Technology Platform (BTP), low-code рішення SAP Build дозволять передати міжнародні корпоративні технології бізнес-користувачам, надаючи їм прямий доступ до процесів, даних та контексту, необхідних для більш зважених рішень та швидкого впровадження інновацій.



Анонсована технологія надає можливість користувачам будь-якого рівня кваліфікації створювати та доповнювати корпоративні програми, автоматизувати процеси та розробляти бізнес-сайти за допомогою простого методу «перетягування» (drag-and-drop).



«SAP Build унікальним чином об'єднує найпотужніші у світі програми для бізнесу з платформою, розробленою для швидкого розкриття потенціалу бізнес-користувачів. В умовах турбулентного бізнес-ландшафту SAP Build і весь набір інновацій, які ми представляємо сьогодні, починаючи з нового партнерства з Coursera і закінчуючи удосконаленнями у нашому корпоративному портфелі, дають клієнтам можливість захистити свій бізнес у майбутньому та отримати максимальну вигоду зі своїх інвестицій у технології», наголосив Юрген Мюллер (Juergen Mueller), член правління та директор з технологій SAP.



Завдяки SAP Build бізнес-користувачі отримують у своє розпорядження всі можливості платформи SAP BTP та дані бізнес-додатків. Рішення дозволяє легко інтегрувати системи; налаштовувати інтелектуальний моніторинг, аналізувати та автоматизувати процеси; створювати програми для «останньої милі» інновацій – і все це без перенесення даних у зовнішню систему. Вбудована інтеграція з SAP Signavio дасть користувачам SAP Build можливість бачити повну картину роботи процесів на всіх рівнях. Це дозволяє зрозуміти, на чому зосередитись для досягнення найбільшого ефекту при впровадженні інновацій та автоматизації.



Понад 275 000 типових процесів від 4 000 клієнтів, а також 1 300 робочих процесів та операцій для певних сценаріїв використання дозволяють миттєво задіяти весь спектр бізнес-експертизи, вбудованої у технологію. SAP Build також працює з системами, що не належать до SAP. А нова програма SAP Builders допомагає користувачам швидко освоїтися та налагодити контакти з колегами за допомогою практичних занять та форумів для обміну найкращими практиками.

За прогнозами IDC, у найближчі десять років у світі понад 100 мільйонів представників бізнесу будуть залучені у виробництво цифрових рішень, оскільки важливість цифровізації продовжує зростати. Як вважають аналітики Low-code рішення для розробки SAP Build дозволяють бізнес-користувачам застосувати свої знання та досвід для швидкого створення та масштабування цифрових рішень.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада