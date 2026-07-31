Лінійку бізнес-моніторів Philips поповнюють моделі з док-станцією USB-C та вбудованою вебкамерою

31 июля 2026 г., 16:35

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Philips Monitors розширює лінійку бізнес-моніторів серії B завдяки моделям, які оснащені вбудованими вебкамерами з підтримкою Windows Hello, вдосконаленими док-станціями USB-C та можливостями роботи з декількома моніторами для робочих місць будь-якого розміру. Нові моделі мають діагоналі екранів 24" та 27", роздільну здатність Full HD та Quad HD і включають як повнофункціональні дисплеї з док-станцією USB-C, так і спеціалізовані додаткові монітори для послідовного підключення.



Головною особливістю нової лінійки є вбудована висувна вебкамера з роздільною здатністю 5,0 Мп та вбудованим мікрофоном, яка тепер доступна для моделей з різними розмірами екрана та рівнями підключення. Усі моделі, оснащені вебкамерою, сумісні з Windows Hello, що забезпечує безпечний вхід за допомогою розпізнавання обличчя безпосередньо з монітора. Вебкамера має кут нахилу ±30°, що дозволяє точно налаштувати кут огляду відповідно до зручного положення сидіння.



До нових моделей з вебкамерою належать:



Philips 24B2U4301H - 24-дюймовий Full HD, док-станція USB-C з потужністю до 100 Вт (серія 4000)

Philips 27B2U4601H - 27-дюймовий Quad HD, док-станція USB-C з потужністю до 100 Вт (серія 4000)

Philips 24B2U3301H - 24-дюймовий Full HD, док-станція USB-C з потужністю до 90 Вт (серія 3000)

Philips 27B2U3601H - 27-дюймовий Quad HD, док-станція USB-C з підтримкою зарядки до 90 Вт (серія 3000)

Philips 24B2N3200JH - 24-дюймовий Full HD, модель із вебкамерою без док-станції USB-C (серія 3000)

Philips 27B2N3500JH - 27-дюймовий Quad HD, модель з вебкамерою без док-станції USB-C (серія 3000)



Ці моделі доповнюють раніше випущений Philips 32B2U3601H – 32-дюймовий дисплей Quad HD з док-станцією USB-C, також із вбудованою вебкамерою та підтримкою Windows Hello.



Поряд із моделями з вебкамерою, новий Philips 24B2U3601 пропонує роздільну здатність Quad HD (2560×1440) у компактному 24-дюймовому (23,8 дюйма) корпусі з щільністю пікселів 123 PPI, що забезпечує надзвичайно чіткий текст та дрібні деталі. Завдяки док-станції USB-C з потужністю до 90 Вт, вбудованому порту Ethernet RJ45, концентратору USB 3.2 та виходу DisplayPort для послідовного підключення, він пропонує ту саму платформу підключення за допомогою одного кабелю, що й більші дисплеї, що націлює його на робочі місця з обмеженим простором та на конфігурації з кількома моніторами.



Моделі з док-станцією USB-C у цій лінійці дозволяють заряджати ноутбук під час підключення до дисплея, а також підключати периферійні пристрої за допомогою одного кабелю. Вбудований порт Ethernet RJ45 забезпечує безпечне мережеве з’єднання з підключеним пристроєм, а концентратор USB 3.2 з портами нижнього рівня забезпечує швидку передачу даних. Додаткові відеовходи включають DisplayPort та HDMI для зручного підключення джерел сигналу.



Нові моделі серії 4000 (24B2U4301H та 27B2U4601H) ще вище підіймають планку завдяки живленню через USB-C потужністю до 100 Вт, технології мікрофона з шумозаглушенням та підтримці завантаження PXE, пропускання MAC-адреси й функції Wake-on-LAN через порт RJ45 – функціям, що є особливо актуальними для ІТ-середовищ. Ці моделі також оснащені технологіями PowerSensor та LightSensor для автоматичного енергоощадження та мають оновлений дизайн у вугільно-сріблястих тонах.



Кожна модель док-станції з USB-C у цій лінійці оснащена виходом DisplayPort для послідовного підключення, що спрощує налаштування робочих станцій з кількома моніторами без додаткових графічних виходів на хост-пристрої. Функція Smart Link Sync автоматично синхронізує налаштування яскравості та кольорів на всіх моніторах, підключених послідовно, через меню OSD, забезпечуючи єдиний візуальний досвід.



Рекомендовані комбінації для послідовного підключення:



• Philips 24B2U3301H з Philips 24B2N3200J

• Philips 24B2U3301 з Philips 24B2N3200J або 24B2N3200JH

• Philips 24B2U4301H з Philips 24B2N4200

• Philips 27B2U3601H з Philips 27B2N3500J

• Philips 27B2U3601 з Philips 27B2N3500J або 27B2N3500JH

• Philips 27B2U4601 з Philips 27B2N4500

• Philips 32B2U3601H або 32B2U3601 з Philips 32B2N3500



Вихід DisplayPort також можна використовувати з будь-яким іншим наявним монітором, що має вхід DisplayPort.



Усі моделі оснащені IPS-панелями з широкими кутами огляду 178°/178°, високою яскравістю та часом відгуку GtG 4 мс. Частота оновлення до 120 Гц у 24- та 27-дюймових моделях (100 Гц у 32-дюймових моделях) забезпечує плавне прокручування документів, таблиць та презентацій. Моделі з роздільною здатністю Quad HD мають роздільну здатність 2560×1440, а 32-дюймові варіанти додатково підтримують 10-бітну глибину кольору (1,07 млрд кольорів). Усі моделі лінійки оснащені режимом D-Mode, який покращує деталізацію відтінків сірого на основі стандарту DICOM Part 14 GSDF, підвищуючи видимість тонких тональних відмінностей у технічних ілюстраціях та сканованих зображеннях.



Усі монітори цієї лінійки мають сертифікат Eyesafe та оснащені апаратною технологією SoftBlue, яка зменшує випромінювання шкідливого синього світла, зберігаючи при цьому точність передачі кольорів. Технологія Flicker-Free додатково сприяє комфортному перегляду під час тривалої роботи.



Нові моделі встановлені на підставці SmartErgoBase, яка забезпечує регулювання висоти, нахилу, повороту та обертання, а також має вбудовану систему управління кабелями. Кожен монітор сумісний з кріпленням VESA (100×100 мм) та оснащений вбудованими стереодинаміками.



Екологічність залишається ключовим пріоритетом. Корпуси всіх моніторів на 85% виготовлені з переробленого пластику, що походить зі споживчих відходів, і не містять ПВХ та БФР. Упаковка на 100% підлягає перероблюванню. Монітори мають сертифікати EPEAT, Energy Star та TCO Certified і покриваються 5-річною гарантією.



Нові B2U моделі Philips вже доступні за наступними рекомендованими цінами:

24B2U3301H: 12 499 грн

24B2U4301H: 13 899 грн

27B2U4601H: 16 999 грн

27B2U3601H: 15 099 грн

24B2N3200JH: 9599 грн

27B2N3500JH: 12 499 грн

24B2U3601: 11 899 грн

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