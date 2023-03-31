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Уряд спрощує процедуру ввезення в Україну компонентів для безпілотників

31 марта 2023 г., 15:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що «Кабінет міністрів» ухвалив постанову, яка сприятиме розвитку вітчизняного виробництва БпЛА. На час воєнного стану для імпортерів скасовано отримання додаткового висновку СБУ для ввезення в Україну запчастин, які необхідні для виробництва дронів – GPS-модулів, термальних камер тощо.

Ухвалена постанова дає більше можливостей для імпорту товарів, необхідних силам оборони. Раніше на отримання висновку йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення складників для дронів. Відтепер такої необхідності немає. Це не лише позитивно вплине на зростання внутрішнього виробництва, а й значно прискорить отримання необхідного обладнання на фронті.

Також наразі ведеться робота над змінами до митного та податкового кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та компонентів під час воєнного стану.

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