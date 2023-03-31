ЄС ухвалив постачання 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів для енергетики

31 марта 2023 г., 14:25

0

Tweet

У Брюсселі відбулося засідання міністрів енергетики країн ЄС, у якому взяв участь Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після завершення Віце-прем’єр-міністр і Міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на цьому засіданні, та Герман Галущенко поінформували про його результати.

Ебба Буш наголосила, що всі учасники засідання висловили свою солідарність з Україною і обговорили подальші кроки щодо підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує зазнавати прицільних російських атак.

«Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України і постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і розпочне відбудову і відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу», - зазначила Ебба Буш.

Вона підкреслила, що підтримка України та українського народу у боротьбі проти агресора є одним із пріоритетів Швеції під час головування в ЄС.

Герман Галущенко подякував ЄС за солідарність з Україною, наголосивши, що росія атакує не тільки українську енергетичну систему, її метою є руйнування єдності європейської спільноти, зокрема у питаннях підтримки України.

«Ми маємо залишатися консолідованими, адже Україна – це частина європейської родини, і ми, безперечно, станемо членом ЄС. І це є відчуттям наших захисників на передовій – вони воюють також і за українське членство в ЄС», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що під час засідання обговорювалась необхідність збереження санкцій проти росії, конкретні напрямки, в яких вони можуть бути посилені, зокрема у ядерній галузі.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень