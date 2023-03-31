Польська фірма електронної комерції Allegro очікує зростання прибутку в першому кварталі

31 марта 2023 г., 16:35

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Як повідомляє Reuters, найбільша польська платформа електронної комерції Allegro заявила, що очікує зростання основного прибутку в першому кварталі, оскільки вона зосереджується на контролі витрат в умовах економічної невизначеності, що триває.

Allegro прагне знизити витрати, інтегруючи бізнес Mall Group, який вона купила минулого року, і пристосовуючись до того, що споживачі витрачають менше.

«У четвертому кварталі стало більш помітним те, що ми називаємо "торгівлею на пониження", - сказав в інтерв'ю фінансовий директор компанії Джон Істік (Jon Eastick). - Категорія за категорією люди обирають дешевші варіанти, тому що вони знають, що їм потрібні гроші на оплату рахунків за електроенергію та паливо».

За словами Істіка, компанія очікує, що цього року споживачі відчують тиск.

Минулого року інфляція в Центральній Європі зросла більше, ніж деінде на континенті, оскільки ціни на продукти підскочили разом з витратами на енергоносії. У Польщі, найбільшому ринку Allegro, інфляція в лютому склала 18,4% в річному обчисленні, що є найвищим показником за останні 26 років.

Allegro прогнозує, що скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) збільшиться на 20%-23% на її ключовому польському ринку.

Очікується, що валова вартість товару (GMV) - галузевий показник, який використовується для вимірювання обсягів транзакцій - зросте на 13%-14%, тоді як дохід, ймовірно, збільшиться на 20%-22%, повідомляє компанія.

За даними компанії, щомісячне зростання GMV коливалося між 12% і 15% для польських операцій протягом першого кварталу.

Allegro також має на меті підвищити маржу в Польщі до 5% в середньостроковій перспективі, що, за словами Істіка, означає, що це може статися через два-п'ять років. Скоригована маржа EBITDA зросла на 0,94 процентних пункти до 4,90% у четвертому кварталі.

За словами Джона Істіка, в рамках проєкту "Fit to Grow" Allegro планує консолідувати складські площі і скоротити певні команди, в тому числі близько 60 осіб в технологічній команді у Чехії.

Allegro відмовилася коментувати звільнення в ширшій групі. На кінець 2022 року в ній працювало 7 840 співробітників.

У четвертому кварталі основний прибуток компанії в Польщі підскочив на 41,2% до 708 млн злотих (163,70 млн дол.), що перевищило середні очікування аналітиків у 692 млн злотих, згідно з консенсус-прогнозом, складеним компанією.

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