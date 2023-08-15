UNITED24, «Повернись живим» та monobank запустили збір на 10 тис дронів-камікадзе

15 августа 2023 г., 8:25

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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank започаткували проєкт «Операція «Єдність».

Мета цього проєкту - забезпечити українське військо 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

«Ця війна - боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БпЛА - все це змінює ситуацію на полі бою. Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. Тож ми раді оголосити збір, який підкреслює важливість об’єднання. Операція «Єдність» - хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрейзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу», - зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Десять тисяч FPV-дронів вартістю 178 мільйонів гривень придбають за кордоном, а в Україні їх дообладнають бойовими частинами загальною вартістю 57 мільйонів гривень. Закупівлю дронів-камікадзе, а також їхню передачу військам здійснюватиме фонд «Повернись живим».

«Операція «Єдність» - це наша відповідь на один із найчастіших сьогодні запитів від війська - ударні дрони. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 і monobank ми не просто придбаємо 10 000 FPV-дронів, всі вони матимуть бойову частину — термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. Такі дрони-камікадзе показали себе ефективними на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень», коментує старт нового проєкту директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут.

Серед усіх, хто зробить внесок на дрони-камікадзе, організатори проєкту розіграють спеціальні призи. Виграти можна, до прикладу, бойовий прапор, піднятий у нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі, зустріч з амбасадорами UNITED24, 100 платинових карток mono, на п’яти з яких лежать 100 000 гривень, тощо.

«Від початку повномасштабної війни через «банки» mono на благодійність було зібрано понад 25 мільярдів гривень. Водночас ми бачимо, наскільки важче стало і благодійникам, і фондам, які допомагають Україні під час великої війни. Тож ми не тільки об’єднуємо зусилля, але й додаємо до збору лоти, які мають його підсилити й стати нашим способом сказати дякуємо всім тим, хто продовжує підтримувати українську армію», зазначив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За першу ж годину від старту «Операції «Єдність» було зібрано 20 млн грн. За наступну - ще 10 млн грн.

За сім годин - отримано 50 мільйонів гривень! Та до збору долучились понад 100 тисяч українців.

До кінця першого дня зборів (14 серпня) на монобанці було вже майже 95 млн грн.

Великий бізнес теж почав активно донатити:

1 млн грн від Comfy

1 млн грн від ROZETKA

1 млн грн від Intertop

500 тис грн від Інтерхім

500 тис від StudyUA

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