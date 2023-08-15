Xiaomi презентувала Mix Fold 3 з удосконаленим шарніром, чипом Snapdragon 8 Gen 2 та перископним об’єктивом

15 августа 2023 г., 9:35

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Компанія Xiaomi провела масштабну презентацію та одним із головних анонсів став смартфон з розкладним екраном.



Нагадаємо, що торік китайський виробник випустив найтонший у світі складаний телефон Mix Fold 2.



Анонсований Mix Fold 3 ще тонший, ніж його попередник - всього 5,26 мм в розкладеному стані та 10,89 мм в складеному.



Як повідомляється, інженери Xiaomi розробили нову вертикально укладену материнську плату, яка допомогла зменшити розмір телефону.



Xiaomi також застосувала у новинці абсолютно новий фірмовий шарнір, який складається зі 198 компонентів і займає на 17% менше внутрішнього простору у порівнянні з попередником. Новий шарнір має триелементну стриктуру та 14 мікрошарнірів, які заправляють основний складаний дисплей для підвищення міцності. Тепер Mix Fold 3 також підтримує розкриття на 45°-135°, що дозволяє підпирати телефон, як мініноутбук.



Новий смартфон має два OLED-дисплеї. Основна 8,03-дюймова LTPO-панель має роздільну здатність 1960x2160 та частоту оновлення 120 Гц. Панель оснащена ультратонким склом (UTG) та підтримує HDR10+ і Dolby Vision. Зовнішній 6,56-дюймовий LTPO-дисплей покритий склом Gorilla Glass Victus 2 і забезпечує пікову яскравість до 2560 ніт в автоматичному режимі.



Mix Fold 3 базується на чипсеті Snapdragon 8 Gen 2 та може використовувати до 16 ГБ оперативної пам’яті. Він має накопичувач до 1 ТБ та отримав більший акумулятор на 4800 мАг. Дротова зарядка з такою ж потужністю 67 Вт, як і Mix Fold 2, але з додатковою бездротовою зарядкою на 50 Вт.



Пристрій оснащено системою з чотирьох камер, використовуючи оптику Leica. Основна камера з датчиком Sony IMX800 на 50 Мп з OIS. Надширококутний модуль - 12 Мп. Для знімання зі збільшенням використовується 10-мегапіксельний телефотомодуль з 3-кратним зумом і 10-мегапіксельний перископний модуль з 5-кратним оптичним зумом. Обидва оснащені системою OIS.



Смартфон використовує MIUI 14 на базі Android 13.



Xiaomi Mix Fold 3 доступний у версіях зі скляною та композитною задньою панеллю, ціни на які однакові незалежно від вибору матеріалу.



Попередні замовлення в Китаї відкриті вже від сьогодні, а офіційні продажі розпочнуться 16 серпня. Модель 12/256 ГБ запропонують за 1240 дол., а 16 ГБ/1 ТБ за 1515 дол.

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