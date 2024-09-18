«Укртелеком» співпрацює з Cisco для зміцнення кібербезпеки територіальних громад України

18 сентября 2024 г., 12:35

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Компанія «Укртелеком» оголосила про підписання Меморандуму щодо співпраці з компанією Cisco, спрямованої на зміцнення кібербезпеки територіальних громад України. Першим проєктом, який стартував після підписання Меморандуму, стало надання громадам доступу до Cisco Umbrella DNS, хмарного сервісу кіберзахисту на рівні DNS, який є частиною портфоліо продуктів Cisco Security Service Edge (SSE).



Cisco Umbrella DNS захищає від шкідливих програм, вірусів, фішингу та інших загроз, блокуючи DNS-запити на доступ до шкідливих сайтів і додатків. Сервіс використовує простору й постійно оновлювану базу даних небезпечних сайтів. На початковому етапі сервіс Cisco Umbrella DNS буде надаватися громадам безоплатно.



Співпраця між компаніями є частиною програми Cisco Country Digital Acceleration (CDA) в Україні. Ця ініціатива об’єднує зусилля уряду, промисловості та науковців задля створення безпечних, стійких і інклюзивних спільнот, які базуються на етичних і передових технологічних рішеннях.



«В умовах постійних кібератак та нестабільності енергетичної системи наш пріоритет — забезпечення енергонезалежного оптичного інтернету та допомога в зміцненні кібербезпеки українських громад. «Укртелеком» постійно інвестує в модернізацію мережі та впровадження новітніх технологій для покращення якості сервісів і задоволення наростальних потреб наших клієнтів. Співпраця з Cisco з впровадження Cisco Umbrella дозволить підвищити рівень кібербезпеки 550 територіальних громад, які наразі є нашими клієнтами», — зазначив Ігор Яремчук, комерційний директор «Укртелеком».



Кібербезпека є важливим питанням в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення, яке призвело до значного зростання кількості кібератак на державні інформаційні системи, цифрові ресурси та вебсайти. За даними Центру реагування на кіберінциденти ДЦКЗ Держспецзв’язку, кількість зареєстрованих кіберінцидентів у 2023 році зросла на 62,5% порівняно з 2022 роком. Ця тенденція продовжується й у 2024 році, причому за 10% атак стоять російські спецслужби, а за рештою — афілійовані з ними злочинні угруповання, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).



«Підписання Меморандуму про співпрацю між «Укртелекомом» і Cisco є важливим кроком на шляху до забезпечення кібербезпеки територіальних громад. Об'єднуючи наші зусилля, ми прагнемо зміцнити стійкість громад до кіберзагроз. Ми впевнені, що впровадження Cisco Umbrella в громадах створить міцну основу для їхніх комплексних систем кібербезпеки», — прокоментував Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco в Україні.

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