Envision виводить щільність зберігання енергії на новий рівень з 20-футовим контейнером на 8 МВт·ч

18 сентября 2024 г., 13:25

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Компанія Envision Energy зі штаб-квартирою в Шанхаї представила свою нову систему зберігання енергії в масштабі мережі на виставці зі зберігання енергії Electrical Energy Storage Alliance (EESA). Щільність енергії цього рішення становить 541 кВт·год/м2, що робить його провідним у галузі нині.



Випуск продукту відбувся після запуску системи зберігання енергії на 6,25 МВт·ч CATL у квітні та кількома іншими компаніями, що випустили системи зберігання на 6 МВт·ч+, упаковані у стандартний 20-футовий контейнер, що ознаменувало нову еру щільності енергії для систем зберігання енергії з використанням акумуляторів.



Однак останній продукт Envision набагато перевершує всі попередні досягнення на рівні систем. Він забезпечує понад 8 МВт·год з використанням літій-залізо-фосфатних акумуляторних елементів місткістю 700 А·ч, вироблених японською компанією AESC, в якій Envision володіє контрольним пакетом акцій.



"Ми зробили величезний стрибок з акумуляторних комірок на 315 А·ч, що використовуються в наших продуктах попереднього покоління, до 700 А·ч, і ми зробили це, щоб знизити вартість на рівні системи", - сказав представник Envision.



Продукт останнього покоління має щільність енергії понад 440 Вт·ч/л, ефективність циклу 96% і термін служби близько 16 000 циклів заряду-розряду.



Система з рідинним охолодженням має діапазон напруги від 1500 до 2000 В і налаштовується на тривалість зберігання від двох до восьми годин. Контейнер важить близько 55 тонн.



За словами представника компанії, Envision у 2023 році стала лідером із 20-футовим контейнером, акумуляторною системою зберігання енергії на 5 МВт·год, впровадивши новий стандарт щільності енергії у масове виробництво. Їй вдалося досягти останнього прориву в місткості завдяки поєднанню факторів насамперед її великим ємнісним коміркам, але також системної інтеграції, компактної конструкції та подальшої оптимізації усередині контейнера.



Крім комірок, Envision виробляє власні інвертори, системи керування батареями та системи керування енергоспоживанням. На виставці EESA компанія також представила своє рішення "energy storage + X" на базі штучного інтелекту для систем зберігання енергії в масштабі мережі, здатне полегшити визначення розмірів та будівництво проєктів, а також їх експлуатацію, зокрема, їх життєві цикли та торгівлю на спотовому ринку електроенергії.

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