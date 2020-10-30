«Укртелеком» проложил свыше 7000 километров волоконно-оптических линий связи

30 октября 2020 г., 13:35

По сообщению оператора, за 9 месяцев 2020 года уже завершено строительство более 7000 километров волоконно-оптических линий связи. Все работы проводятся с соблюдением необходимых карантинных мероприятий.

Ежедневно растет количество сел, подключенные к интернету, и тысячи их жителей получают возможность пользоваться современными телекоммуникационными услугами. Заявлено, что в третьем квартале «Укртелеком» подключил к оптике еще более 150 населенных пунктов. В целом же интернет-сеть от «Укртелекома» доступна в более чем 2760 городах и селах Украины.

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