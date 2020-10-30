McAfee представила новую платформу защиты приложений

30 октября 2020 г., 12:55

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Ветеран рынка кибербезопасности, McAfee, на организованной им виртуальной конференции MPOWER Digital анонсировал новые продукты и расширенные возможности предлагаемых сервисов.

Главным событием стал релиз новой платформы MVISION Cloud Native Application Protection Platform (MVISION CNAPP). Она предназначена для комплексной защиты данных, защиты от угроз, обеспечения управления и соответствия для жизненных циклов облачных приложений.

Анонсированная как первая в отрасли интегрированная архитектура безопасности экосистемы облачных приложений, MVISION CNAPP включает в себя Cloud Security Posture Management — для публичной облачной инфраструктуры и Cloud Workload Protection — для защиты хостов и рабочих нагрузок, включая виртуальные машины, контейнеры и бессерверные вычисления.

В духе популярного в кибербезопасности тренда MVISION CNAPP позволяет строить политики, базирующиеся на концепции «нулевого доверия» с отслеживанием поведенческих аномалий для исключения ложных срабатываний.

Одна из ключевых функций этой платформы делает возможным «глубокое обнаружение» всех облачных ресурсов с определения их приоритетов по степени риска. Другая важная функция предохраняет от «дрейфа» конфигурации и осуществляет аудит уязвимости виртуальных машин, контейнеров и бессерверных сред.

Совместимость с MITRE ATT&CK Framework открывает для пользователей MVISION CNAPP доступ к глобальной базе информации о тактике и методах киберпреступников. Для обеспечения бесперебойности бизнеса новый сервис поддерживает автоматизацию средств непрерывного контроля соответствия и управления.

Фирма McAfee также ознакомила участников конференции с новой функциональностью фреймворка MVISION Unified Cloud Edge (MVISION UCE), который, по её заявлению, реализует уникальный подход к защите от фишинговых и вымогательских (ransomware) угроз.

В числе усовершенствований сервиса, способствующих снижению затрат и сложности, связанных с корпоративной безопасностью, при обеспечении максимальной облачной гибкости, были анонсированы интеграция технологии изоляции удалённого браузера (RBI) со средствами защиты в реальном времени; унифицированные предотвращение потери данных и управление инцидентами на разных устройствах, в сетях, в Интернете и в облаке.

MVISION CNAPP в настоящее время предлагается в бета-статусе, широкая доступность сервиса запланирована на март 2021 года. Новые функции в MVISION UCE появятся в ноябре, за исключением RBI, которая в ближайшие месяцы будет проходить бета-тестирование.

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