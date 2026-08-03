«Укртелеком» збільшив дохід у I півріччі на 12,6% – до 2,78 млрд грн.

3 августа 2026 г., 11:45

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За підсумками першого півріччя 2026 року загальний дохід АТ «Укртелеком» становив 2,78 млрд грн, що на 12,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник EBITDA за звітний період збільшився на 50% і перевищив 810 млн грн, а маржа EBITDA зросла до більш ніж 29%.

Оператор зв’язку реалізує масштабні проєкти модернізації мережі, замінюючи мідну інфраструктуру сучасною оптикою. Станом на кінець першого півріччя 2026 року протяжність оптичної мережі компанії перевищила 95 тис. км.

Попит на підключення до оптичної мережі залишається стабільно високим. У порівнянні з першим півріччям минулого року кількість нових підключень у сегменті приватних користувачів зросла на 81%, а серед малого та середнього бізнесу показник збільшився на 17%.

Станом на кінець першого півріччя до оптичної мережі Укртелеком підключено 1430 медичних і 2016 освітніх закладів.

Доходи від послуг оптичного інтернету у першому півріччі зросли на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Дохід від комерційної оренди нерухомості за шість місяців 2026 року перевищив 320 млн грн, забезпечивши зростання понад 20% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.

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