30 октября 2020 г., 14:05

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Компания Dassault Systèmes представила новейшую версию своего пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет SolidWorks 2021 улучшает рабочие процессы и возможности проектирования, документирования, управления данными и их валидации. Кроме того, пользователи SolidWorks 2021 смогут подключиться к платформе 3DExperience Works. Это позволяет решать еще более широкий спектр задач – от проектирования до производства – и с помощью облачных технологий ускорять совместные инновации.

Пакет SolidWorks 2021 отличается повышенной производительностью и включает в себя ряд новых возможностей. В их числе 10 функций, реализованных в ответ на запросы пользователей SolidWorks, которые прозвучали на 3DExperience World 2020. Увеличена производительность при проектировании деталей и сборок, загрузке продуктов, работе с чертежами, графикой и управлении данными, что позволяет ускорить файловые операции и рабочие процессы.

SolidWorks 2021 обладает расширенными функциональными возможностями. В частности, пакет еще больше упрощает работу со сборками, предлагает возможности для еще более гибкого проектирования деталей и повышения надежности имитационного моделирования. Кроме того, он стал удобнее в работе и предоставляет пользователям SolidWorks улучшенный функционал для моделирования сборок.

Специальная версия SolidWorks, подключенная к портфолио 3DExperience, теперь доступна в трех пакетах: 3DExperience SolidWorks Standard, Professional и Premium, которые по функциональности соответствуют десктопным версиям. Клиенты SolidWorks могут воспользоваться уже знакомыми приложениями SolidWorks, а также облачными сервисами платформы 3DExperience. Последние сделают работу над совместными проектами удобнее и обеспечат пользователям повышенную мобильность.

Эта версия SolidWorks обладает встроенными функциями управления данными, которые позволяют удалять устаревшие или поврежденные файлы, а также предусматривает автоматическое обновление программного обеспечения и данных. При этом все пользователи работают с одной и той же версией данных и могут в один клик запустить любое приложение из расширенной платформы 3DExperience Works.

Пакет 3DExperience SolidWorks включает в себя облачные инструменты для промышленного и механического проектирования, оптимизированные для мобильных устройств и предназначенные для автоматизации и совместной работы вне офиса.

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