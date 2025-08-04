OpenAI залучила 8,3 млрд дол. фінансування - її капіталізація вже 300 млрд дол.

4 августа 2025 г., 12:35

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Як інформує The New York Times, компанія OpenAI залучила 8,3 млрд дол. від інвесторів у рамках раунду фінансування, який загалом може досягти 40 млрд дол. Таким чином капіталізація розробника ChatGPT вже сягає 300 млрд дол.





Зазначається, що лід-інвестором стала компанія Dragoneer Investment Group, яка, за даними джерел, внесла 2,3 млрд дол. До угоди приєдналися ще близько десятка великих інституційних інвесторів, включаючи T. Rowe Price, Blackstone, Sequoia та Tiger Global. Зазначається, що інтерес до раунду був настільки високим, що він був перевищений за заявками та закрився на кілька місяців раніше запланованого терміну.





Інтерес інвесторів був значною мірою зумовлений вражаючими фінансовими результатами OpenAI. Річна виручка компанії нещодавно перевищила 13 млрд дол., а кількість платних бізнес-клієнтів досягла 5 мільйонів. Крім того, OpenAI має 700 мільйонів щотижневих активних користувачів. Ці показники свідчать про швидку комерціалізацію технологій.





Зростання також пов'язане з ініціативою "OpenAI for Countries", в рамках якої компанія допомагає урядам створювати локальну AI-інфраструктуру. Компанія вже оголосила про плани збудувати дата-центр у Норвегії та великий кампус в Абу-Дабі. Водночас, SoftBank Group планує надати 30 млрд дол. як частину великого раунду фінансування, що залежить від успішного завершення реструктуризації OpenAI, яка має перетворитися на Public Benefit Corporation. SoftBank також є ключовим учасником ініціативи Stargate, що передбачає будівництво мережі AI-дата-центрів вартістю до 500 млн дол..





На тлі успіху OpenAI, її конкурент Anthropic PBC також шукає фінансування. За даними ЗМІ, компанія веде переговори щодо раунду на 5 млрд дол., який може оцінити її у 170 млрд дол., що свідчить про загальний бум інвестицій у сектор генеративного AI.

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