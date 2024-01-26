C-Vog FPV Hunter – нова українська антидронова рушниця

26 января 2024 г., 17:25

За інформацією «Антидрон Україна», компанія випустила свою нову рушницю C-Vog FPV Hunter для боротьби з ударними FPV-дронами противника.



Повідомляється, що цей пристрій покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські окупанти. Зброя може ефективно працювати на відстані до 500 метрів. Причому українські військові вже успішно випробували це рішення у зоні бойових дій.



Як розповів боєць, за допомогою цієї техніки йому вдалося знищити 7 з 10 FPV-дронів, які запустили російські військові. Три інші безпілотники, що відстали, українські воїни не змогли ліквідувати тільки тому, що вони кружляли в повітрі одночасно з дронами ЗСУ.



Загальна потужність C-Vog FPV Hunter — 120 Вт.

Увімкнення за групами діапазонів — 900/2.4/700+1000.

Діапазони — 4: 720−850(30)/850−950(30)/960−1100(30)/2.4(30).

Час роботи — 40−80 хв.

Діаграма спрямованості: від 35·35 до 45·45 градусів.

Довжина — 65 см;

Вага — 4 кг;

Ціна — 117 тис. грн.

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