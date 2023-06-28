Український освітній стартап Headway може стати «єдинорогом» за два роки

28 июня 2023 г., 14:35

0

Tweet

Українська EdTech компанія Headway потрапила до переліку 50 кращих стартапів Європи з перспективою досягти капіталізації в 1 млрд дол. у найближчі два роки. Відповідне дослідження ринку провела консалтингова та інвестиційна компанія GP Bullhound.

Звіт Titans of Tech відображає стан європейської технологічної екосистеми. Упорядники проаналізували понад 100 європейських стартапів на предмет масштабованості та швидкості зростання, а також опитали 120 інвесторів. На основі одержаних результатів сформувано рейтинг 50 стартапів із найбільшим потенціалом стати «єдинорогом» у найближчі два роки. Headway знаходиться серед перших 30 учасників у цьому рейтингу.

Список сформувано за кількома критеріями – розглядали тільки технологічні бізнеси, що працюють в інтернеті чи створюють програмне забезпечення, зі штаб-квартирою в Європі чи Ізраїлі, засновані не раніше 2000 року, які вже залучали мінімум 20 млн дол. інвестицій або ж оцінюються в понад 400 млн дол. Більшість бізнесів, які GP Bullhound включала до переліку потенційних «єдинорогів» у 2021 році, вже досягли капіталізації в 1 млрд дол. або перебувають на шляху до цієї позначки.

Headway створює продукти з мікронавчання – самарі, курси, ігри, інфографіки – що допомагають людям розвиватися через лаконічні формати освітнього контенту. Стартап заснований у 2019 році. За 3,5 роки компанія зросла з трьох до понад 170 співробітників та відкрила офіси у Києві, Варшаві, Нікосії та Лондоні.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys