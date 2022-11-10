Українській мові інтерфейсу Viber віддають перевагу 41% користувачів в нашій країні

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До «Дня української писемності та мови» Rakuten Viber провів опитування серед своїх українських користувачів щодо переходу на українську мову. За кілька днів в опитуванні взяли участь понад 80 тис. українців.
Переважна більшість респондентів – 67% опитаних – відповіли, що розмовляли українською мовою і до війни. Близько 18% зізналися, що намагаються перейти, але все ніяк цього не зроблять. Ще 12% перейшли від початку повномасштабного вторгнення, ще планують перейти – 3% респондентів.
В спільноті Viber також запитали про бар’єри, через які складно переходити на українську мову. З’ясувалося, що українці відчувають дискомфорт при переході через такі причини:
- недостатній словниковий запас – 43%;
- в оточенні не говорять українською – 31%;
- соромляться розмовляти з помилками – 18%;
- не бачать сенсу переходити – 5%;
- не мають сил на це – 3%.
За даними Rakuten Viber, від початку повномасштабного вторгнення кількість користувачів з українською мовою інтерфейсу у Viber зросла на 36% та становить 41% абонентів з українськими номерами телефонів. Слід зазначити, що за деякими оцінками Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні.
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