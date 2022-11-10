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Українській мові інтерфейсу Viber віддають перевагу 41% користувачів в нашій країні

10 ноября 2022 г., 14:25
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До «Дня української писемності та мови» Rakuten Viber провів опитування серед своїх українських користувачів щодо переходу на українську мову. За кілька днів в опитуванні взяли участь понад 80 тис. українців.

Переважна більшість респондентів – 67% опитаних – відповіли, що розмовляли українською мовою і до війни. Близько 18% зізналися, що намагаються перейти, але все ніяк цього не зроблять. Ще 12% перейшли від початку повномасштабного вторгнення, ще планують перейти – 3% респондентів.

В спільноті Viber також запитали про бар’єри, через які складно переходити на українську мову. З’ясувалося, що українці відчувають дискомфорт при переході через такі причини:

  • недостатній словниковий запас – 43%;
  • в оточенні не говорять українською – 31%;
  • соромляться розмовляти з помилками – 18%;
  • не бачать сенсу переходити – 5%;
  • не мають сил на це – 3%.

За даними Rakuten Viber, від початку повномасштабного вторгнення кількість користувачів з українською мовою інтерфейсу у Viber зросла на 36% та становить 41% абонентів з українськими номерами телефонів. Слід зазначити, що за деякими оцінками Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні.

Українській мові інтерфейсу Viber віддають перевагу 41% користувачів в нашій країні

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