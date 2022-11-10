Meta скорочує 11 000 робочих місць

10 ноября 2022 г., 13:15

Як повідомляє Reuters, компанія Meta Platforms заявила в середу, що скоротить понад 11 000 робочих місць, або 13% своєї робочої сили.



Масові звільнення, одні з найбільших в цьому році і перші в 18-річній історії материнської компанії Facebook. Вони слідують за тисячами скорочень робочих місць в інших технологічних гігантах, включаючи Twitter, Microsoft та Snap.



Як і інші гравці, Meta активно наймала співробітників під час пандемії, щоб задовольнити сплеск використання соціальних мереж споживачами, які застрягли вдома. Але в цьому році бізнес постраждав, оскільки рекламодавці скорочують витрати на тлі зниження попиту в умовах стрімкого зростання витрат і швидко зростаючих процентних ставок.



«Мало того, що інтернет-торгівля повернулася до попередніх тенденцій, але макроекономічний спад, посилення конкуренції і втрата рекламного попиту призвели до того, що наш дохід виявився набагато нижче, ніж я очікував», заявив головний виконавчий директор Марк Цукерберг в посланні до співробітників. «Я помилився, і я беру на себе відповідальність за це», заявив він.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада