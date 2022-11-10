Smart-телевізори KIVI 2022 працюють з ОС Android TV 11

10 ноября 2022 г., 15:15

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Безрамковий дизайн нової лінійки Smart-телевізорів KIVI розроблений в Україні – це результат роботи власного R&D центру й трьох дизайн-бюро. Моделі Smart-телевізорів виконані в єдиній лаконічній концепції – з мінімальними боковими рамками та на елегантних металевих підставках. Так, ширина видимої частини бокових рам становить лише 2,6 мм. В безрамковому дизайні представлені моделі діагоналлю від 32’’ до 65’’.



Для високої якості зображення KIVI впровадили технології HDR, MEMC, Max Vivid та Super contrast control. Телевізори з нової лінійки підтримують HDR – не тільки для файлів з жорсткого диска, але й під час відтворення потокового контенту й ігор (з консолі чи ПК).

Технологія Super Contrast Control дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення – як усього екрану, так і окремих його частин. Щоб гарантувати, що екран UltraHD працює на повну потужність навіть під час перегляду контенту якістю нижче 4K, процесор телевізора може покращувати чіткість зображення завдяки технології UltraClear.

Max Vivid — це новітня технологія KIVI, яка покращує якість зображення та додає йому потрібної кількості яскравості та насиченості. Відеоконтент із низькою частотою кадрів або з ривками виглядатиме плавно, а деталі чітко завдяки вбудованій технології MEMC. Це динамічна технологія компенсації, коли процесор автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну частоту кадрів. Технологія особливо важлива при перегляді спортивних подій чи динамічних сцен у кіно.



Режим Game Mode оптимізує якість зображення під час ігор. А режим ALLM забезпечує трансляцію зображення, що виводиться на екран з консолі, необхідною частотою кадрів і без затримки, тобто час між виконанням дії в грі та зображенням її на екрані стає мінімально коротким.



Щоб зменшити шкідливий вплив синього світла, KIVI використовує спеціальні технології, що блокують короткі хвилі та пропускають довгі низькочастотні хвилі. Це допомагає захистити зір глядачів, особливо в темний час доби.



Для нової лінійки продуктів KIVI спільно з японською компанією JVC Kenwood створили інтегровану акустичну систему, що доповнює якісне зображення хорошим звуком. Фірмові динаміки відкалібровані для кожної моделі телевізора вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP). Вона дозволяє вибирати попередні налаштування звуку та має додаткові інструменти, як-от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різких звуків під час динамічних сцен або реклами.



В телевізорах KIVI нової лінійки використовується потужний чипсет, за заявою виробника, на 30% ефективніший ніж у середньому по ринку, що гарантує стабільну та швидку роботу системи. Завдяки використанню нового графічного ядра стали доступними функції MEMC, ALLM та ін.



Спільні зусилля R&D відділу KIVI, Google і Mediatek, а також детальне тестування оновлених версій прошивки перед випуском дозволили оптимізувати роботу програмного і апаратного забезпечення телевізорів. Завдяки ОС Android TV 11, сертифікованої Google і Netflix, користувачеві доступні всі сервіси Google, створені спеціально для TV-платформи, величезна кількість додатків з Google Play, а також технологія Chromecast і Google Assistant. Підтримка Chromecast дає можливість користувачеві транслювати контент зі смартфона на екран телевізора буквально за секунду. Google Assistant працює з розпізнаванням голосових команд українською мовою.



Пульт дистанційного управління був розроблений у співпраці з південнокорейською компанією Remote Solution. Ергономіка побудована на основі досліджень KIVI і Google: кнопки розташовані інтуїтивно зрозуміло, працюють тихо і надійно. Пульт під’єднується до телевізора по Bluetooth LE і оснащений чутливим мікрофоном для голосових команд. Також у ньому передбачено функцію Air Mouse – вбудований гіроскоп реагує на рухи руки й імітує курсор комп’ютерної миші. Це особливо зручно при вводі інформації та навігації по меню.



Разом із лінійкою 2022 року KIVI представили оновлену фірмову програму KIVI MEDIA для швидкого доступу до різноманітного партнерського контенту. Телеканали, ігри, тренування стають доступними одразу після розпакування телевізора.

В Україні Smart-телевізори KIVI представлені в мережах і маркетплейсах: Comfy, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Кібернетики, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет та ін.

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