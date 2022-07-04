Український eCommerce під час війни

4 июля 2022 г., 17:52

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За два місяці війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії. Обсяг завданої шкоди та довгострокові наслідки поки що важко оцінити, адже бойові дії тривають. Проте деякі висновки можна і треба робити вже зараз.

Агенція Promodo, що працює на ринку України вже 18 років, спеціалізується на цифровому маркетингу і розвитку бізнесу, та має експертизу з розвитку майданчиків eCommerce, представила результати дослідження стану українського ринку електронної комерції за лютий – травень. Для його підготовки використані як результати власних опитувань, так і дані інших компаній та організацій.

Так, згідно з дослідженням «Київської школи економіки» та компанії Gradus від 12 квітня, з початку повномасштабної війни суттєва кількість українців мігрувала на західну та центральну Україну – Львівська область дала прихисток 18% опитаних, Вінницька – 13%, Івано-Франківська – 11%, Черкаська – 9%.

Проте з квітня, завдяки припиненню бойових дій відразу на кількох напрямках, частина вимушених переселенців почала повертатися додому чи перебиратися до великих міст. Особливо це стосується Київського регіону.

В наслідок цього попит в Україні перерозподіляється не лише за географічно, але й за статтю. Так, за даними ООН, на 13 червня більш як 7 млн українців перетнули державний кордон. Переважно жінки з дітьми та люди похилого віку (60+). Майже стільки ж, 6,5 млн громадян переїхали до порівняно більш безпечних регіонів. При цьому значно зросла частка чоловіків віком від 18 до 60 років.

Згідно звіту SimilarWeb по ТОП-100 українських eCommerce-сайтів за березень, 83% споживачів зараз – це українці віком від 18 до 44 років. І серед них стало більше чоловіків – 61%.

Підтверджують цю тенденцію і дані з Facebook. Аудиторія цієї соціальної мережі у березні на 52% складалась з жінок й на 44% – з чоловіків, тоді як роком раніше це співвідношення становило 62 до 38.

Оскільки на новому місці люди не завжди можуть знайти потрібні товари – зростає кількість онлайн-замовлень. В день повномасштабного російського вторгнення всі онлайн-магазини втратили в середньому 82,7% сеансів. Проте вже того ж тижня почалося незначне зростання трафіку. А з середини березня тенденція змінилася на позитивну, і спостерігається помітне збільшення сесій. Цьому сприяло те, що: українці почали відходити від першого шоку; відновилася логістика; скінчилася активна фаза переселення.

Частина українців, яка переїхала до безпечнішого місця, зіткнулася з відсутністю в офлайн-магазинах своїх звичних брендів і вибирає з того, що є. Частина відмовилась від преміальних брендів та заощаджує. А частина діє всупереч суворій ієрархії потреб, і перемикається на українські бренди, щоб підтримати суспільство. Це дає зелене світло онлайн-торгівлі.

Так, згідно з опитуванням KSE та Gradus від 1 квітня, 63% опитаних відповіли, що взагалі не звертають увагу на бренди, 15% купували рівною мірою як товари нових, так і звичних для себе брендів і тільки 5% продовжили купувати товари своїх улюблених та/або звичних брендів.

Таким чином, станом на кінець травня за доходом щодо довоєнного періоду відновилися лише дві категорії: зоотовари та косметика (плюс господарські та гігієнічні товари). Є стрибки з доходу у категорії «Електроніки та побутової техніки», але це пов'язано зі зростанням середнього чека.

Найгірше за доходом відновлюються категорії «Продукти», «Ліки» та «Одяг і взуття».

Товари для дітей мають тренд на зростання, що, швидше за все, пов'язане зі зміною сезонів та необхідністю оновлювати товари через дорослішання дитини. Також ця категорія є пріоритетною у розподілі бюджету родини.

Згідно з опитуванням Gradus, станом на 28 березня споживачі найбільше цікавились категоріями: харчові продукти, ліки, одяг і взуття, засоби гігієни. При цьому у категорії «Продукти» найбільший попит спостерігався на цигарки, рибні консерви та каву. В категорії «Ліки» були мали попит препарати для опорно-рухового апарату, для нервової та серцево-судинної систем. Споживачі також активно шукали одяг для мисливців та рибалок і чоловічі черевики; контактні лінзи та набори косметики для догляду; дитячі суміші та підгузки; корм для тварин та наповнювач для їх туалетів.

Тож, дослідники доходять висновку, що всупереч війні життя триває. Попит є, але він змінився – треба розширювати асортимент товарами, які зараз є найпопулярнішими. Прихильність до брендів дуже низька – купують те, що є.

В деяких регіонах попит впав, проте в інших навпаки виріс. Населення мігрує – перерозподіляйте маркетинговий бюджет на регіони, в які перебираються українці.

Динаміку зростання зберігають категорії, які закривають базові потреби: харчові продукти, сигарети, медикаменти, взуття та одяг, гігієнічні та господарчі товари, товари для тварин.

Українці швидше приймають рішення про покупку за умови наявності товарів та коротких термінів доставлення. Хто з гравців забезпечить наявність і логістику – той буде у виграші.

У середині березня ринок електронної комерції почав оживати. Швидше відновлюються та забирають клієнтів лідери, до яких звикли і яких знають. А також магазини, які відновили рекламні кампанії. Хто зараз є у Shopping, або у перших рядках видачі Google, той забирає покупця.

Зараз люди чутливі до позиції бренду щодо війни: розповідайте, що ваш бізнес робить для спільної перемоги.

У зв'язку із завершенням активних бойових дій у Києві, попит у столиці зростає – люди повертаються. У західних областях попит збережеться, доки на сході триватимуть активні воєнні дії.

Рано чи пізно війна скінчиться. Почнеться відновлення, і за оцінками багатьох експертів у топі продажів опиняться будматеріали, товари для дому, техніка та електроніка. Все це габаритні товари, які потребують специфічної логістики – є сенс підготуватись до цього заздалегідь.

Магазини, які опиняться в лідерах пошукової видачі та забезпечать наявність товарів різної цінової категорії (обов'язково економ та середній) – зберуть «вершки». І люди будуть як ніколи чутливі до ціни – асортимент має обов’язково утримувати товари сегмента економ.

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