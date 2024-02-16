16 февраля 2024 г., 17:25

+22

голоса Tweet

Ходять чутки, що OpenAI зайнявся абсолютно очевидним проєктом – продуктом пошуку інтернетом, який зможе скласти конкуренцію Google. Найімовірніше, частина функцій буде забезпечуватися Bing. Неясно, чи буде це частиною ChatGPT, чи новий продукт буде окремим.

Ніхто офіційно поки що не коментує, зрозуміло.

Взагалі, розвиток цілком очевидний, як я і сказав раніше – ChatGPT вже досить добре відповідає на складні запити. Причому це форма відповіді, що радикально відрізняється від традиційного пошуку. Щоправда, у Bing вже є чат, який начебто має робити щось схоже.

Є у цього напрямку розвитку один неочевидний момент. Оскільки що ChatGPT, що Bing AI, що навіть Perplexity AI відповідають у формі чату, причому даючи повну змістовну відповідь, супроводжувану виносками, то зростання використання ботів як заміни пошуку буде непомітним на звичних показниках. Адже основний показник популярності пошуку – це трафікогенерація з результатів пошуку на сайти. Тут же генерації не відбувається, адже відповідь дається відразу. Другий наслідок цієї особливості – при зростанні такого використання постане питання доступу до контенту для навчання, раз він не супроводжується відповіддю у вигляді трафіку. Втім, це питання вже обговорюється більш ніж активно.

OpenAI зазіхає на вотчину Google

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365