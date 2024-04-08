8 апреля 2024 г., 17:35

Є такий хороший движок для інтернет-магазинів – WooCommerce. Точніше, це плагін до Wordpress, який розробляється компанією Automattic – тією самою, що і Tumblr купила, і PocketCasts. Треба сказати, що движок вдалий, оскільки, як і Wordpress, дає змогу необмежено його розвивати плагінами, і я не один інтернет-магазин зібрав на його основі, причому практично не залазячи в код.

Так ось, минулого року розробники Woocommerce вирішили перетворити свій бренд і завели окреме ім'я woo.com. Крутий трисимвольний домен, дійсно впізнаваний і все таке. А ось і ні – сайт знову повернеться на попередню адресу woocommerce.com.

Причина проста – після переїзду на новий домен сайт стало складніше знайти в Google. Особливо справа ускладнилася після апдейтів Google пошуку в березні цього року, який, як було оголошено, має зменшити кількість спаму і низькоякісних результатів.

«Робіть сайти для людей, а не для пошуковиків», – говорили вони, ага.

«Робіть сайти для людей»

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