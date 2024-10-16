 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Apple анонсувала новий iPad mini

16 октября 2024 г., 9:35

Apple анонсувала новий iPad mini

Компанія Apple анонсувала новий iPad mini, запропонувавши перше оновлення для свого найменшого планшета з 2021 року.

Новий iPad mini оснащений більш швидким процесором A17 Pro - тим же чіпом, що і в торішньому iPhone 15 Pro. Це означає, що він підтримує Apple Intelligence, новий набір функцій штучного інтелекту компанії, який почне поступово поширюватися серед користувачів цього місяця.

У третьому фінансовому кварталі Apple продемонструвала найсильніше зростання в сегменті iPad, який зріс на 24% у річному обчисленні після того, як компанія представила кілька нових iPad вперше з 2022 року.

Найменший iPad від Apple привернув увагу користувачів, які цінують його більш портативний 8,3-дюймовий екран для читання книг або ведення записів. iPad Mini підтримує новітній Apple Pencil Pro, який був представлений разом з iPad Pro на початку цього року.

Ціна нового iPad mini становить $499, попереднє замовлення можна оформити вже зараз, а в магазинах планшет з'явиться 23 жовтня.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  