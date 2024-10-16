16 октября 2024 г., 9:35

Компанія Apple анонсувала новий iPad mini, запропонувавши перше оновлення для свого найменшого планшета з 2021 року.



Новий iPad mini оснащений більш швидким процесором A17 Pro - тим же чіпом, що і в торішньому iPhone 15 Pro. Це означає, що він підтримує Apple Intelligence, новий набір функцій штучного інтелекту компанії, який почне поступово поширюватися серед користувачів цього місяця.



У третьому фінансовому кварталі Apple продемонструвала найсильніше зростання в сегменті iPad, який зріс на 24% у річному обчисленні після того, як компанія представила кілька нових iPad вперше з 2022 року.



Найменший iPad від Apple привернув увагу користувачів, які цінують його більш портативний 8,3-дюймовий екран для читання книг або ведення записів. iPad Mini підтримує новітній Apple Pencil Pro, який був представлений разом з iPad Pro на початку цього року.



Ціна нового iPad mini становить $499, попереднє замовлення можна оформити вже зараз, а в магазинах планшет з'явиться 23 жовтня.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора