Українська Airlogix покращила оперативно-тактичний дрон GOR

10 сентября 2025 г., 8:15

Як інформує «Мілітарний», український розвідувальний дрон GOR від Airlogix отримав низку оновлень, які покращують його експлуатацію військовими на фронті.





Заступник директора компанії Дмитро Пятрін повідомив, що розробники також працюють над новими рішеннями для протидії ворожим зенітним дронам. «Ми працюємо у цьому напрямку та тестуємо різні варіанти, щоб обрати найефективніший», – зазначив він.





Серед оновлень – нова катапульта, яка стала удвічі легшою та коротшою. Це суттєво скорочує час, необхідний для розгортання комплексу.





Крім того, інженери створили власне програмне забезпечення ATLAS для управління камерною системою дрона, яке значно спрощує керування її функціями.





За словами представників компанії, програмне забезпечення може інтегруватися і в інші безпілотники. Вже зараз його тестує один із підрозділів ЗСУ, який використовує власний дрон.





Airlogix також готує нову версію GOR зі збільшеним часом у польоті завдяки новим батареям. Під час випробувань безпілотник тримався у небі понад 6 годин.





Дрон здатний виконувати завдання на відстані до 100 км від станції управління. Загальна дальність його польоту, протяжності маршруту, сягає 260 км.

