Acer представляє перші TravelMate P4 та P2 Copilot+ на базі Intel Core Ultra Series 3 з технологією Intel vPro

13 марта 2026 г., 13:35

Компанія Acer представила нову лінійку ПК TravelMate Copilot+, які дають змогу організаціям будь-якого розміру розкрити весь потенціал штучного інтелекту. Нові бізнес-ноутбуки TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 16 AI та TravelMate P2 14 AI оснащені новітніми процесорами Intel Core Ultra Series 3 з технологією Intel vPro, що забезпечує високу продуктивність у реальних умовах, тривалий час автономної роботи, безпеку корпоративного рівня та спрощене керування.



Від підприємств малого та середнього бізнесу до державного сектору — нова лінійка забезпечує поєднання продуктивності, ефективності та безпеки. Ці пристрої також є першими ПК Copilot+ у серіях TravelMate P4 та P2, що підкреслює прагнення компанії Acer пропонувати надійне комерційне портфоліо пристроїв із підтримкою AI.



Джеймс Лін (James Lin), генеральний менеджер підрозділу ноутбуків компанії Acer, зазначив: «Поки ІТ- та операційні відділи в різних секторах досліджують, як AI може допомогти їхнім організаціям, компанія Acer пропонує спеціалізоване портфоліо продуктів і прагне використати свій комерційний досвід для прискорення трансформації AI у спосіб, який підходить саме їм. Для досягнення цієї мети нові ПК Acer TravelMate Copilot+ спеціально створено для забезпечення продуктивності на базі AI, оптимізації робочих процесів і багаторівневої безпеки корпоративного класу».



Джен Ларсон (Jen Larson), генеральний менеджер підрозділу комерційних клієнтських сегментів компанії Intel, прокоментувала: «Ця нова лінійка Acer TravelMate використовує найсучасніші процесори Intel Core Ultra Series 3 з технологією Intel vPro, щоб запропонувати можливості комерційних ПК, які спеціально розроблені для бізнесу, а не перепрофільовані для нього. Створена для продуктивності в реальних умовах, нова платформа відразу після встановлення забезпечує безпеку ПК корпоративного рівня, спрощене керування ІТ-інфраструктурою, а також оптимізовану діагностику та функції підтримки на базі AI, готові до масштабування в межах усього парку пристроїв компанії зараз і в майбутньому».



Висока продуктивність корпоративних технологій, синхронізована між відділами, є необхідною умовою для того, щоб сучасний бізнес залишався конкурентоспроможним. Завдяки процесорам Intel Core Ultra Series 3 з технологією Intel vPro нові бізнес-ноутбуки TravelMate забезпечують розширені можливості AI безпосередньо на пристрої, що прискорює робочі процеси на базі AI, забезпечуючи при цьому швидку, стабільну та тиху роботу, а також тривалий час автономної роботи попри тонкий і легкий корпус.



Експерти, які приймають рішення у сфері ІТ, шукають інструменти AI, що підвищують продуктивність, не порушуючи усталену динаміку команди чи екосистеми. Команди на всіх рівнях надають пріоритет усуненню малоцінних повторюваних завдань, щоб звільнити час для творчого розв'язання проблем. Щоб задовольнити потреби кожного, нова лінійка використовує інновації та ефективність ПК Windows 11 Copilot+, зокрема інтелектуальні інструменти, які економлять час і зменшують труднощі в повсякденній роботі. Для забезпечення роботи навіть у неідеальних умовах функції на базі AI, як-от Acer PurifiedVoice із придушенням шуму за допомогою AI та Acer PurifiedView, гарантують чіткіший звук і відео. Працівники також можуть збільшити тривалість мобільної роботи завдяки можливостям швидкого заряджання через Thunderbolt 4 та програмі TravelMateSense для оптимізації використання акумулятора, тоді як швидкість Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 сприяє співпраці та обміну файлами в режимі реального часу.



Щоб зберегти довіру зацікавлених сторін і підтримати свою репутацію, сучасний бізнес також повинен забезпечити безкомпромісну безпеку. Кожен ПК Copilot+ є комп'ютером із захищеним ядром (Secured-core PC), що пропонує найвищий рівень захисту Windows на рівні апаратного, мікропрограмного забезпечення та операційної системи. Для захисту даних і пристроїв нові ноутбуки оснащено комплексним набором надійних засобів захисту, зокрема новою опціональною функцією Acer Chassis Intrusion Alarm, яка сповіщає користувача, якщо корпус його пристрою було відкрито без дозволу. Лінійка також пропонує окремий модуль Trusted Platform Module, сканер відбитків пальців, вбудовану шторку камери та замок Kensington Nano.



Нові ноутбуки TravelMate також оснащено комерційною версією BIOS і додатковою програмою Acer Office Manager (AOM), що забезпечує ефективне керування парком пристроїв і надійну продуктивність для підприємств малого та середнього бізнесу, яким потрібно ефективно керувати віддаленими пристроями навіть за умови обмеженої ІТ-підтримки. Сертифіковані за військовим стандартом MILSTD 810H, нові пристрої розроблено таким чином, щоб вони могли витримувати умови частих подорожей і динамічні, складні робочі обставини. Вони також доступні у вигляді моделей із сертифікацією TCO, що допомагає організаціям досягати своїх цілей сталого розвитку.



Розміщені в елегантному алюмінієвому корпусі, ноутбуки TravelMate P4 Spin 14 AI (TMP414RN-76, TMP414RN-56, TMP414RN-76-TCO, TMP414RN-56-TCO) та TravelMate P4 14 AI (TMP414-76-TCO, TMP414-56-TCO, TMP414-56, TMP414-76) є тоншими та легшими за попереднє покоління і пропонують баланс продуктивності, енергоефективності та портативності. Щоб задовольнити потреби різних видів роботи, обидві моделі забезпечують чітке зображення на дисплеї WUXGA або 3K (WQXGA+, 2880×1800 і 100 % охоплення колірного простору sRGB). Співвідношення сторін 16:10 кожного екрана забезпечує розширений вертикальний робочий простір для підвищення продуктивності, що додатково покращується завдяки підтримці кількох зовнішніх дисплеїв 4K через два порти USB‑C та порт HDMI.



Ноутбук-трансформер TravelMate P4 Spin 14 AI, який можна повертати на 360 градусів, оснащено сенсорним екраном і стилусом, що зберігається в корпусі. Це вносить інтуїтивно зрозумілі робочі процеси планшета у творчу роботу та співпрацю. Класичний ноутбук TravelMate P4 14 AI вагою 1,19 кг підвищує продуктивність на базі AI в ультрапортативному дизайні, що підходить для тих, хто часто їздить у відрядження, та працівників на гібридному режимі роботи, які шукають поєднання продуктивності та легкої мобільності. Обидві моделі постачаються з вбудованим сканером відбитків пальців і клавіатурою з підсвічуванням.



Створені для продуктивної роботи будь-де, ноутбуки TravelMate P2 16 AI (TMP216-52, TMP216-72, TMP216-52-TCO, TMP216-72-TCO) та TravelMate P2 14 AI (TMP214-57, TMP214-57-TCO, TMP214-77, TMP214-77-TCO) вирізняються тим, що пропонують високу продуктивність, унікальну для ПК Copilot+, зберігаючи при цьому тривалий час автономної роботи. Технологія швидкого заряджання поповнює заряд акумулятора до 80% за годину або до 50% за 30 хвилин, а IPS-дисплей WUXGA зі співвідношенням сторін 16:10 і вузькими рамками забезпечує чітке та яскраве зображення з вищою енергоефективністю. TravelMate P2 16 AI пропонує додатковий простір екрана завдяки 16-дюймовій панелі, що націлює його на творців і професіоналів, які створюють контент, працюють у багатозадачному режимі або виконують завдання з великими обсягами даних.



Для організацій, що підтримують віддалену роботу практично з будь-якого розташування, опціональне підключення LTE на обох моделях забезпечує безперервний доступ до Інтернету за межами покриття Wi‑Fi. Як додаткові опції також доступні сканер відбитків пальців і клавіатура з підсвічуванням.



Ноутбук TravelMate P4 14 AI надійде в продаж у Північній Америці з червня 2026 року; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки — з червня 2026 року; а в Австралії — з травня 2026 року.



Ноутбук TravelMate P4 Spin 14 AI надійде в продаж у Північній Америці з червня 2026 року; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки — з червня 2026 року; а в Австралії — з травня 2026 року.



Ноутбук TravelMate P2 16 AI надійде в продаж у Північній Америці з червня 2026 року; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки — з червня 2026 року; а в Австралії — з травня 2026 року.



Ноутбук TravelMate P2 14 AI надійде в продаж у Північній Америці з червня 2026 року; у країнах Європи, Близького Сходу й Африки — з травня 2026 року; а в Австралії — з травня 2026 року.

