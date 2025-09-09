Французьку Mistral оцінили у 14 млрд дол., після великої інвестиції з боку ASML

9 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Mistral AI, яку підтримує Nvidia, отримала оцінку у 13,8 млрд дол. у раунді фінансування серії, як повідомляє Reuters.





У цьому раунді нідерландський виробник обладнання для виготовлення чипів придбав велику частку у французькому стартапі, ставши його провідним інвестором.





ASML вклала 1,3 млрд євро у раунд фінансування Mistral AI на загальну суму 1,7 млрд євро, отримавши 11% акцій на повністю розводненій основі.





У раунді фінансування також взяли участь вже існуючі інвестори, включаючи Nvidia, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures та Lightspeed.





Цей інвестиційний раунд більш ніж удвічі перевищив оцінку Mistral у 5,8 млрд євро, якої компанія досягла минулого року під час раунду фінансування на 600 млн євро. Це свідчить про те, що величезні потоки капіталу продовжують надходити в зростаючу AI-індустрію. Завдяки цій інвестиції ASML стала одним з головних акціонерів Mistral.





Фінансовий директор ASML Роджер Дассен (Roger Dassen) у рамках інвестиції займе місце в стратегічному комітеті правління Mistral.





Зазначається, що Mistral, один з великих технологічних стартапів Європи, який вважається регіональним конкурентом OpenAI. AI-фірми часто потребують величезних інвестицій в інфраструктуру для підтримки стрімкого розвитку. На початку літа генеральний директор Mistral Артур Менш (Arthur Mensch) повідомив CNBC, що компанія запускає свою першу модель міркувань, яка, як очікується, буде «відмінною в математиці [та] відмінною в кодуванні», щоб конкурувати з OpenAI. Однак розрив у капіталізації все ще великий: продаж вторинних акцій OpenAI на 10,3 млрд дол. підняв оцінку компаніїдо 500 млрд дол., що майже в 36 разів більше, ніж у Mistral.





Інвестиції та частка ASML, які нідерландська фірма назвала «першим у своєму роді партнерством», надають Mistral, що існує лише два роки, інструменти для зменшення її залежності від напівпровідниковго сегменту. Це відбувається в той час, коли Європейський Союз прагне, щоб його AI-рух розвивався самостійно, та стикається із протекціоністськими торговими заходами адміністрації президента США Дональда Трампа.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI