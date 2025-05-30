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Україна вперше застосувала дрон-матку на базі AI

30 мая 2025 г., 10:25

За повідомленням Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне AI-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.

▪️ Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

▪️Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

▪️ Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні.

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