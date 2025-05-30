Dell демонструє зростання квартального виторгу на 5% до 23,4 млрд дол. - завдяки попиту на AI-сервери

30 мая 2025 г., 9:35

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Компанія Dell Technologies оприлюднила фінансові результати за перший квартал свого 2026 фінансового року, повідомивши про зростання доходів на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 23,4 млрд дол. Це перевищило очікування аналітиків, які прогнозували 23,2 млрд дол.

Чистий прибуток склав 965 млн дол., або 1,37 дол. на акцію. Скоригований прибуток на акцію (non-GAAP) досяг 1,55 дол., що на 17% більше, ніж роком раніше, але нижче за очікування аналітиків (1,70 дол.).

Основним драйвером зростання стала інфраструктурна група (ISG), яка зафіксувала рекордні доходи від серверів та мережевого обладнання - 6,3 млрд дол., що на 16% більше, ніж у попередньому році. Загальний дохід ISG склав 10,3 млрд дол. (+12% рік до року).

Клієнтська група рішень (CSG), яка включає бізнес ПК, повідомила про зростання продажів на 5% до 12,5 млрд дол. Напрямок рішень для комерційного сегменту виріс на 9%, тоді як споживчий сегмент впав на 19%.

Dell також повідомила про рекордний обсяг замовлень на AI-сервери на суму 12,1 млрд дол., що перевищує весь обсяг поставок за попередній фінансовий рік. Наразі компанія має 14,4 млрд дол. у вигляді невиконаних замовлень у цьому напрямку.

У другому кварталі Dell очікує дохід у межах 28,5–29,5 млрд дол., що перевищує прогнози аналітиків у 25,3 млрд дол. Прогноз скоригованого прибутку на акцію на весь фінансовий рік підвищено до 9,40 дол. з попередніх 9,30 дол.

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