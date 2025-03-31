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Україна на шляху інтеграції з ЄС вивільняє частоти 700 МГц для розвитку 5G

31 марта 2025 г., 15:25
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Законодавство ЄС зобов’язує держави-члени й держави-кандидати звільнити радіочастотний діапазон 700 МГц, зокрема, для розвитку 5G. Перший етап Мінцифра завершила успішно – у Львівській, Волинській і Рівненській областях замінили обладнання, щоб усунути спектральні перешкоди. Це важливий крок для укріплення партнерства з Польщею, яка вже активно розбудовує мережу нового покоління.

Щоб виконати зобов’язання перед ЄС, Мінцифра залучила польських колег і міжнародних партнерів, створила робочу групу та визначила оптимальне технічне рішення – заміну суматорів, обладнання, що об’єднує сигнали передавачів. Технічну реалізацію забезпечило ТОВ «Зеонбуд» – оператор телемережі, який має відповідну інфраструктуру та досвід.

На першому етапі: оновлено обладнання на передавальних станціях у Львівській, Волинській і Рівненській областях; усунуто частину перешкод для Польщі, що дало їм змогу безперешкодно використовувати 5G; створено умови для подальшого звільнення частот в Україні.

Наступний етап – робота в Закарпатській області, щоб усунути завади на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Далі – переналаштування частот по всій країні.

Проєкт реалізовано завдяки підтримці програми DTA (USAID) та проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується FIAP.

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