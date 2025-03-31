Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» передали військовим партію техніки на 15 млн грн

31 марта 2025 г., 16:25

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Два бойові підрозділи Повітряних сил ЗСУ отримали сучасне обладнання для мобільних груп радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіотехнічної розвідки (РЕР). Воно допоможе ефективніше виявляти, глушити та знищувати ворожі безпілотники — і тим самим посилити захист українського неба.



Зокрема передали:



· Комплекси РЕБ



· Комплекси радіомоніторингу на базі спектрального аналізатора SPECTRAN V6 PLUS 500XA-6



· Телерадіокомунікаційні системи TCD1123S і TCD1123DM



· Ноутбуки HP Victus 16-r1037ua з ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Windows 11 Pro



· Телескопічні щогли М12



Нові пікапи та мікроавтобуси для підвищення мобільності підрозділів



Загальна вартість партії — 15,2 млн грн: Українці задонатили 7,6 млн грн, а Нова пошта подвоїла кожен внесок.



100% рішень проєкту — це поєднання українського воєнного досвіду та західних технологій.



«Обладнання розроблене з урахуванням реальних бойових задач — воно легко інтегрується в інші системи, працює за концепцією інтернету речей та залишається функціональним навіть у найскладніших умовах. Але найголовніше — цю техніку застосовують підготовлені люди», — зазначають у фонді «Повернись живим».



Це вже друга передача в межах проєкту. Раніше 17 військових частин отримали техніку на понад 16 млн грн.



Збір триває. Долучайтеся, щоб допомогти захистити тих, хто захищає нас.



Підтримати «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» можна через застосунок Нової пошти, донатом на «банку» або за реквізитами на сторінці проєкту.

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