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Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» передали військовим партію техніки на 15 млн грн

31 марта 2025 г., 16:25
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Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» передали військовим партію техніки на 15 млн грн

Два бойові підрозділи Повітряних сил ЗСУ отримали сучасне обладнання для мобільних груп радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіотехнічної розвідки (РЕР). Воно допоможе ефективніше виявляти, глушити та знищувати ворожі безпілотники — і тим самим посилити захист українського неба.

Зокрема передали:

· Комплекси РЕБ

· Комплекси радіомоніторингу на базі спектрального аналізатора SPECTRAN V6 PLUS 500XA-6

· Телерадіокомунікаційні системи TCD1123S і TCD1123DM

· Ноутбуки HP Victus 16-r1037ua з ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Windows 11 Pro

· Телескопічні щогли М12

Нові пікапи та мікроавтобуси для підвищення мобільності підрозділів

Загальна вартість партії — 15,2 млн грн: Українці задонатили 7,6 млн грн, а Нова пошта подвоїла кожен внесок.

100% рішень проєкту — це поєднання українського воєнного досвіду та західних технологій.

«Обладнання розроблене з урахуванням реальних бойових задач — воно легко інтегрується в інші системи, працює за концепцією інтернету речей та залишається функціональним навіть у найскладніших умовах. Але найголовніше — цю техніку застосовують підготовлені люди», — зазначають у фонді «Повернись живим».

Це вже друга передача в межах проєкту. Раніше 17 військових частин отримали техніку на понад 16 млн грн.

Збір триває. Долучайтеся, щоб допомогти захистити тих, хто захищає нас.

Підтримати «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» можна через застосунок Нової пошти, донатом на «банку» або за реквізитами на сторінці проєкту.

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