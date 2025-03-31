Internet2 і Cisco створюють когерентну оптику для далеких відстаней

31 марта 2025 г., 14:35

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Компанії Internet2 і Cisco продемонстрували прорив у галузі технологій когерентної оптики, забезпечивши з'єднання зі швидкістю 400 Гбіт/с на відстані понад 3 000 км у національній науково-освітній мережі Internet2.



Польові випробування між Олбані (штат Нью-Йорк) та Індіанаполісом (штат Індіана) не вимагали використання модульних транспондерів або регенерації сигналу, встановивши новий стандарт для прямих далеких маршрутизованих оптичних мереж між маршрутизаторами на основі змінних модулів когерентної оптики.



Ця співпраця підкреслює досягнення галузі, які підвищують ефективність і гнучкість високопродуктивних мереж, що використовують когерентні модулі, які можна під'єднати.



Завдяки когерентній оптиці, встановленій безпосередньо на мережевих маршрутизаторах по всій території США, компанія Internet2 забезпечила швидкість 400 Гбіт/с як на міських лініях зв'язку, так і на ділянках протяжністю до 600 км. Наразі 24 400-гігабітних магістральних канали Internet2 використовують когерентну оптику Cisco, і додаткові канали щокварталу вводяться в експлуатацію. Таким чином, понад 20% магістралей зі швидкістю передавання даних 400 Гбіт/с тепер використовують когерентну технологію, що підключається. Останнє польове випробування з Cisco розвиває цей прогрес.



«Ще зовсім недавно ми могли досягти відстані в 3 000 км, використовуючи традиційні модульні транспондери, а швидкість з'єднання була обмежена 100 Гбіт/с», - говорить Кріс Вілкінсон (Chris Wilkinson), старший директор з мережевої інфраструктури та операцій в Internet2. «Тепер, у співпраці з Cisco, Internet2 продемонструвала швидкість 400 Гбіт/с на тих самих відстанях з використанням когерентної оптики. Це значне збільшення досяжної відстані передавання даних, що дає нам змогу забезпечити високоефективну та цільову пропускну здатність для задоволення нових потреб дослідницької та освітньої спільноти».



У польових випробуваннях використовували нещодавно розроблену компанією Cisco когерентну оптику Ultra Long Haul 400 Гбіт/с на базі QSFP-DD, яка споживає менше ніж 24 Вт і може бути підключена до наявних платформ на базі QSFP-DD 400 Гбіт/с. Ключові компоненти системи передавання даних є частиною операційної мережевої інфраструктури Internet2, включно з маршрутизаторами Cisco 8201, що працюють на базі Cisco Silicon One з лінійною системою стороннього виробника. Заснована на фізичній інфраструктурі, що складається в основному з волокна SMF-28 Ultra, система використовує просту, але високо оптимізовану архітектуру з посиленням EDFA для компенсації втрат сигналу.



«Це проривне випробування, проведене спільно з Internet2, знаменує собою зміну ситуації в мережах великої протяжності, - каже Білл Гартнер (Bill Gartner), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу оптичних систем і оптики компанії Cisco. «Когерентна оптика Cisco нового покоління 400G ULH перевизначає місткість і гнучкість, забезпечуючи неперевершену продуктивність і ефективність на величезних відстанях».



Отримані результати переконливо свідчать про реальну продуктивність, оскільки польові випробування проводилися в наявній мережі Internet2.

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