Україна легалізувала криптосектор

18 марта 2022 г., 9:10

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У середу, 18 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про віртуальні активи», який ухвалила Верховна Рада України 17 лютого.



Як повідомляє Мінцифри, закон створює умови для запуску в Україні легального ринку віртуальних активів. Регулюватиме новий ринок Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.



Підписаний Закон:



визначає правовий статус, класифікацію та права власності віртуальних активів;

визначає регуляторів ринку — Національний банк України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

створює умови для подальшого формування правового поля на ринку віртуальних активів;

визначає перелік постачальників послуг віртуальних активів та умови їх реєстрації;

передбачає впровадження заходів фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів.



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:



формувати та реалізовувати державну політику у сфері віртуальних активів;

визначати порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати регулювання, нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.



До цього моменту розробкою правового поля в цій галузі займалася Мінцифра. Разом із представниками індустрії ми розробляли профільний закон. Зараз Мінцифра також активно працює над внесенням змін до Податкового та Цивільного кодексів України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів.



Підписаний Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.



Мінцифри підкреслює, щ підписання Президентом цього Закону — ще один важливий крок на шляху до виведення криптосектору з тіні та запуску в Україні легального ринку віртуальних активів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист