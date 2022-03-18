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НЕК «Укренерго»: стабільність енергосистеми України залишається на високому рівні

18 марта 2022 г., 10:09

Як повідомляє НЕК «Укренерго», вже другу добу українська енергосистема працює синхронно з енергомережею Континентальної Європи ENTSO-E. Україна нарешті отримала можливість підтримки від європейських сусідів на випадок нестачі електроенергії в середині країни.

Стабільність української енергосистеми залишається на високому рівні. Частота в мережі, як і завжди, 50 Гц.

Незважаючи на війну, всі види наших електростанцій продовжують працювати в мережі: атомні, теплові, гідроелектростанції та ВДЕ. Вони виробляють достатньо електроенергії для населення, військових та інших споживачів. НЕК «Укренерго» нагадує, якщо ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами як завжди!

Однак ворог продовжує нищити українську мережеву інфраструктуру. Вчора загарбники розгромили високовольтну лінію, що живить багатьох споживачів Сумщини. Полагодити її наразі неможливо, через постійні бої, що точаться навколо. Ремонтники НЕК «Укренерго» розпочнуть ремонтні роботи одразу, як вщухнуть обстріли.

Разом переможемо!
Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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