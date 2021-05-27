UiPath запускает Automation Ops и расширяет возможности Automation Cloud

27 мая 2021 г., 15:15

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UiPath, одна из ведущих компаний в области ПО для автоматизации предприятий, объявила о новых функциях и продуктах, которые расширяют возможности предприятий для успешного масштабирования инициатив по автоматизации и управления ими.



Отмечается, что релиз UiPath Platform 21.4 поддерживает крупномасштабные и сложные программы автоматизации, которые значительно могут повышать ценность бизнеса, упрощая контроль процессов и ускоряя окупаемость инвестиций.



В версии 21.4 UiPath запускает Automation Ops, облачное веб-приложение, позволяющее администраторам быстро настраивать политики пользователей и разработчиков автоматизации. С помощью Automation Ops организации могут легко управлять крупными развертываниями продуктов семейства UiPath Studio и сопровождаемых программных роботов. Как часть UiPath Automation Cloud ™ Automation Ops мгновенно становится доступной для существующих клиентов. Оно тесно связано со Studio и UiPath Assistant и предлагает надзор и контроль без вмешательства и чрезмерных ограничений. Automation Ops развертывается на уровне организации и позволяет централизованно управлять ИТ, но может быть адаптирована к индивидуальным потребностям и поддерживает целевые политики для групп людей с разными уровнями навыков автоматизации или доступа.



Платформа UiPath использует искусственный интеллект и позволяет обнаруживать возможности автоматизации, которые оказывают наибольшее влияние на наиболее важные ключевые показатели эффективности бизнеса. 21.4 предлагает новое решение Task Mining, в котором используются передовые модели машинного обучения для определения наиболее частых шаблонов задач на основе данных и выявления повторяющихся действий, которые можно автоматизировать, не прерывая работу сотрудников. Одновременно с этим с Automation Hub интегрированы расширенные инструменты анализа процессов, позволяющие пользователям определять и внедрять автоматизацию, которая мгновенно улучшает работу и помогает быстрее достигать целей.



Расширены возможности UiPath Automation Cloud - выпуск 21.4 предоставляет ряд новых услуг и инструментов, которые дают клиентам больше вариантов для миграции, создания, управления и измерения облачной автоматизации в масштабах предприятия. Программные роботы UiPath Automation Cloud автоматически алоцируют лицензии роботов по мере необходимости, без затрат на инфраструктуру или управление, со стороны клиентов. Кроме того, аналитические возможности UiPath Insights теперь доступны в облаке, что дает возможность понять все, от производительности программного робота до рентабельности инвестиций в автоматизацию в масштабах всей организации.



Обновления для всех пользователей, от обычных бизнес-пользователей до профессиональных разработчиков - UiPath упрощает и расширяет возможности пользовательского интерфейса для всех пользователей с 21.4, от Citizen Developer и профессиональных разработчиков до тех, кто поддерживает или косвенно участвует в автоматизации, таких как IТ, специалисты по данным и центр компетенций. Подчеркивается, что эти нововведения способствуют более быстрому внедрению пользователями и сокращает количество обращений в службу поддержки.



«Сочетание интеллектуального анализа процессов и задач с автоматизацией обеспечивает высокую ценность и более качественную автоматизацию, особенно по мере того, как компании расширяют охват автоматизации, — отметила Морин Флеминг, вице-президент IDC по исследованиям в области интеллектуальной автоматизации процессов. Поскольку бизнес-специалисты все чаще участвуют в разработке автоматизации, необходимо внедрение эффективных методологий и передовых методов наряду со сквозным управлением на основе политик».



«UiPath Task Mining смог выявить восемь уникальных процессов, которые повторялись более 5000 раз при проведении пилотного проекта в Paychex. За год только этот проект Task Mining позволил нам автоматизировать треть работы команды. От аналогичных продуктов на рынке решение UiPath отличает возможность легко просматривать вариации, визуально нормализовать данные, а также определять оптимальные процессы с помощью интеллектуального анализа задач», комментирует новый релиз Касси Данн, менеджер по улучшению бизнес-процессов Paychex, поставщика комплексных SaaS-решений для управления персоналом.

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