Philips почала продаж монітору для бізнесу з FullHD та підключенням по USB-C

27 мая 2021 г., 15:58

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Співробітники, які змушені проводити багато часу перед монітором — не важливо, вдома або в офісі — мають потребу у тому, щоби ці години не були надто виснажливими.

Лінійка B моніторів Philips розроблена спеціально, щоби задовольнити цю та інші потреби і тому підійде професіоналам, які шукають зручний, надійний і безпечний монітор. Нова модель моніторів Philips B Line 24 дюйма (діагональ 23,8 дюйма / 60,5 см) з роздільною здатністю FullHD, може стати для них ідеальним варіантом.



Існує всього один стандарт, що дозволяє передавати за допомогою єдиного кабелю і живлення, і відеосигнал, зберігаючи при цьому робоче місце акуратним — USB-C. Ця технологія, яка використовується в новому Philips 243B9H, стала однією з найбільш зручних серед доступних — пристрій легко підключається і відразу ж готовий до використання. Тонкий двосторонній кабель USB-C (альтернатива підключення DisplayPort) забезпечує надшвидкісну передачу даних, а також інтелектуальне і гнучке управління живленням: відеосигнал і дані передаються одночасно з подачею живлення і зарядкою ноутбука з потужністю до 65 Вт завдяки технології USB Power Delivery.



Завдяки своїм характеристикам, новий Philips 243B9H буде простим у використанні для кожного. Проте, монітор має і інші переваги, які оцінять професіонали, та які допоможуть утримувати робочий стіл у порядку. Серед них — вбудовані динаміки та захищена веб-камера.



Незважаючи на те, що новий монітор розроблений з прицілом на рішення безлічі різних завдань у бізнесі, професіонали в першу чергу оцінять надійність пристрою, який забезпечує безпечне та зручне використання. Вбудована спливаюча веб-камера з Windows Hello гарантує підвищену персональну безпеку і запобігає ризику потенційного випадкового включення без використання додаткових аксесуарів. Практична і компактна веб-камера легко ховається за лицьову панель і витягується при необхідності зробити відеодзвінок.



Також веб-камера оснащена вдосконаленими датчиками для розпізнавання осіб Windows Hello, що дозволяє входити в систему за допомогою біометричних даних (або PIN-коду). Це робить процес швидшим і безпечнішим. І домашні користувачі, і офісні співробітники, що працюють з секретними даними або прагнуть до більшої конфіденційності, оцінять додаткову безпеку, яку забезпечує Philips 243B9H.



Монітор Philips 243B9H оснащений необхідними технологіями, які згладять наслідки тривалої роботи з комп'ютером. Так, IPS-панель забезпечує широкі кути огляду 178°/178°, що дозволяє бачити зображення на дисплеї без спотворень практично під будь-яким кутом. Окрім цього, пристрій оснащений технологією Flicker-free, режимами Low Blue і EasyRead, які також бережуть здоров'я очей.



Монітор має підставку Philips SmartErgoBase, яка відрізняється прекрасною ергономікою і дозволяє акуратно скласти кабелі. Зручне регулювання висоти, повороту і нахилу дозволить зафіксувати монітор з максимальним комфортом, що знизить фізичне навантаження протягом довгого робочого дня.



Монітор Philips 243B9H доступний за рекомендованою роздрібною ціною 8 599 гривень.

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