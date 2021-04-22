UiPath вышла на биржу с оценкой капитализации в 35,8 млрд долл.

22 апреля 2021 г., 9:25

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Компания UiPath, одна из лидирующих компаний в области RPA, в среду провела IPO.



В день выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу, 21 апреля, акции UiPath выросли в цене на 23%, закрывшись на уровне 69 долл. Таким образом рыночная стоимость UiPath достигла 35,8 млрд долл.



Компания, чье программное обеспечение помогает предприятиям автоматизировать многие рутинные задачи в бизнес-процессах, стартовала продажи своих акций по цене 56 долл., что уже было выше ожидаемых 52-54 долл.



Если андеррайтеры выкупят свои распределенные акции, то UiPath получит 1,34 млрд долл., что выведет ее на третье место в списке компаний-разработчиков ПО по объемам полученных финансов после IPO. Компания уступит лишь поставщику облачных баз данных Snowflake, который привлек 3,9 млрд долл. в сентябре прошлого года, и Qualtrics с 1,78 млрд долл. в январе 2021г. после отделения от SAP.



UiPath выходит на рынок в период быстрого роста, поскольку предприятия, от сферы здравоохранения до производителей энергии, ищут способы автоматизации операций в своих финансовых, кадровых и юридических отделах.



Выручка компании выросла на 81% в прошлом году до 607,6 млн долл., а убыток сократился до 92,4 млн долл. с 519,9 млн долл. в 2019 году. Валовая прибыль UiPath в 89% является одной из самых высоких в сфере программного обеспечения.



Как отмечают наблюдатели, одной из самых сильных сторон UiPath является способность удерживать клиентов и побуждать их со временем увеличивать траты на предлагаемые сервисы. В последнем финансовом году UiPath сообщил о сохранении чистой выручки на уровне 145%, что означает, что в среднем существующий клиент увеличил расходы на 45% по сравнению с предыдущим годом.



UiPath была основана в 2005 году, как DeskOver, в Румынии Даниэлем Динесом (Daniel Dines) и Мариусом Тырчей (Marius Tîrcă), первый успел перед этим несколько лет проработать инженером-программистом в штаб-квартире Microsoft. Примерно через десять лет компания переместила штаб-квартиру в Нью-Йорке. Примерно четверть из 2863 штатных сотрудников компании находится в Бухаресте. Одно из подразделений UiPath, занимающееся разработкой, расположено во Львове.

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