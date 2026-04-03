До 1 жовтня громади підключать 100 МВт когенераційних установок

3 апреля 2026 г., 10:25

Як повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, громади приєднають до мережі 75 вже наявних когенераційних установок загальною електричною потужністю майже 100 МВт та тепловою — 107 МВт. На це Уряд виділив 732,5 млн грн у межах реалізації Планів стійкості регіонів.



Когенераційні установки були отримані, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Водночас встановити їх самостійно громади не змогли через брак фінансування та експертизи.



Із загальної суми 307,7 млн грн спрямовано безпосередньо на встановлення та підключення 20 когенераційних установок у Харківській області, 20 — у Чернігівській, 19 — у Хмельницькій, 7 — у Львівській, 4 — у Донецькій, 3 — у Вінницькій та по установці у Сумській і Тернопільській областях. Ще 424,8 млн грн — на блочно-модульні котельні. Виділені кошти також дозволять завершити роботи з децентралізації теплопостачання Миколаєва.



Усе наявне обладнання має бути введене в експлуатацію до 1 жовтня. До цього часу громадам та ОВА необхідно розробити проєктну документацію, завершити будівельно-монтажні роботи, підготувати майданчики та забезпечити приєднання до мереж.

